Francúzsky súd uznal líderku krajnej pravice Marine Le Penovú za vinnú

Paríž 31. marca (TASR) - Francúzsky súd v Paríži v pondelok uznal líderku krajnej pravice Marine Le Penovú vinnou v prípade sprenevery finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ). Súd spolu s ňou odsúdil ďalších osem poslancov Európskeho parlamentu (EP). TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Súd by mal rozsudok čítať nasledujúce dve hodiny a jednotlivé tresty by mal zverejniť individuálne. Prokuratúra pre Marine Le Penovú navrhovala päťročný trest odňatia slobody a k tomu päťročný zákaz vykonávať verejnú funkciu alebo sa o ňu uchádzať.



Rozsudok môže podľa agentúry AP otriasť francúzskou politikou a zničiť kariéru líderky krajnej pravice. Tá predtým prípad označila za politicky motivovaný.



Le Penová a 24 ďalších predstaviteľov jej Národného združenia (RN) boli obvinení zo zneužívania finančných prostriedkov EÚ. Vyšetrovanie sa začalo ešte v roku 2015 a týka sa pracovných zmlúv údajných poslaneckých asistentov RN z rokov 2004 až 2016. Prokuratúra tvrdí, že takto zamestnaní asistenti pracovali pre stranu výlučne mimo EP a mnohí z nich sa s europoslancami, pod ktorých spadali, ani nikdy nestretli a ani nevkročili do budovy EP. Na fiktívnych pracovných miestach boli údajne zamestnaní napríklad ochrankár, sekretárka či šéf Le Penovej kancelárie.



Le Penová (56) a ďalší spoluobžalovaní počas deväťtýždňového súdneho procesu odmietli svoju vinu.



Najväčšie obavy líderky krajnej pravice vyvoláva skutočnosť, že súd ju môže „s okamžitou platnosťou“ vyhlásiť za nespôsobilú uchádzať sa o politickú funkciu. To by jej mohlo zabrániť kandidovať na prezidentku v roku 2027. Takýto scenár označila za „politickú smrť“.



Ak to súd neurobí, Le Penová sa môže proti verdiktu odvolať a konečný rozsudok by sa mohol oddialiť až do prezidentských volieb, čo by líderke RN umožnilo kandidovať v nich už po štvrtýkrát, upozorňuje agentúra AP.



Francúzska politička bola v prezidentských voľbách v rokoch 2017 a 2022 protikandidátkou prezidenta Emmanuela Macrona a volebná podpora jej strany v posledných rokoch narástla.



Súd zakázal Le Penovej uchádzať sa o verejnú funkciu



Francúzsky súd v Paríži v pondelok s okamžitou platnosťou zakázal krajne pravicovej líderke Marine Le Penovej uchádzať sa o verejné funkcie. Rozhodol tak v prípade sprenevery finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.