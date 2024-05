Francúzsky súd zamietol nároky údajných reštituentov na Monu Lisu

Paríž 15. mája (TASR) - Francúzska Štátna rada odmietla v utorok nároky na dielo Mona Lisa, ktoré si robilo neznáme združenie tvrdiace, že zastupuje dedičov autora obrazu, renesančného maliara Leonarda da Vinciho. Údajní reštituenti sa na justíciu obrátili, pretože rozhodnutie francúzskeho kráľa Františka I. "privlastniť si" toto majstrovské dielo považujú za nezákonné.



Ako informovala agentúra AFP, doteraz neznáma organizácia International Restitutions zastupujúca reštituentov vo svojom podnete na súd uviedla, že obraz by mal byť odstránený z galérie Louvre v Paríži a vrátený jeho "právoplatným vlastníkom". Mona Lisa je v kráľovskom paláci Louvre vystavená od roku 1797.



Na území Francúzska je Mona Lisa od roku 1516, keď Leonardo da Vinci upadol do nemilosti rodu Mediciovcov, odišiel z Talianska a dostal sa pod ochranu Františka I.



Po odchode z Talianska mal da Vinci pri sebe niekoľko svojich obrazov, vrátane portrétu Mony Lisy, ktorý bol namaľovaný v rokoch 1503-06. Svoje diela ponúkol francúzskemu panovníkovi výmenou za štedrú apanáž. Tieto umelecké diela sa následne dostali do kráľovských zbierok a nikdy neopustili územie Francúzska.



Štátna rada, ktorá je najvyšším orgánom francúzskeho správneho súdnictva, v utorok rozhodla, že jej úlohou nie je skúmať rozhodnutia prijaté v časoch francúzskej monarchie. Podnet preto ani neprijala. Združeniu však nariadila zaplatiť pokutu 3000 eur za zneužívanie súdu.



Do Louvru zavítalo vlani takmer deväť miliónov návštevníkov. Až 80 percent z nich – čiže zhruba 20.000 ľudí denne – chcelo vidieť najmä záhadný úsmev Mony Lisy a pred obrazom si často robilo tzv. selfie fotografie.