Francúzsky súd zamietol odvolanie v prípade vraždy expriateľky

Vesoul 21. decembra (TASR) - Francúzsky súd vo štvrtok zamietol odvolanie 33-ročného Čiľana v prípade vraždy jeho bývalej priateľky z roku 2016. Mužovi tak potvrdil trest 28 rokov odňatia slobody, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Nicolasa Zepedu prvýkrát uznali za vinného z úkladnej vraždy vtedy 21-ročnej Japonky Narumi Kurosakiovej vlani v apríli. Jeho právnici sa voči štrkovému verdiktu plánujú odvolať na najvyššom, kasačnom súde.



Zepeda opakovane svoju vinu popiera. "Nie som vrah," vyhlásil vo štvrtok na odvolacom súde v meste Vesoul. Ten mu však potvrdil pôvodný rozsudok a 28-ročný trest vo väzení.



Hoci Kurosakiovej telo sa nikdy nenašlo, podľa prokurátorov všetky dôkazy nasvedčujú tomu, že jej vrahom je práve Zepeda. Prokurátori preňho žiadali doživotie a po odpykaní trestu trvalý zákaz vstupu do Francúzska.



Japonka prišla v lete 2016 do francúzskeho mesta Besancon, kde sa chcela naučiť francúzsky jazyk. Naposledy ju videli 4. decembra 2016. So Zepedom sa rozišla dva mesiace predtým a práve 33-ročný Čiľan bol posledný, kto ju videl nažive.



Podľa francúzskej prokuratúry prišiel Zepeda do Francúzska v rovnakom roku ako Kurosakiová, ktorú zabil pravdepodobne udusením alebo uškrtením a potom sa jej tela zbavil v lese alebo v neďalekej rieke Doubs.



Prokurátor Etienne Manteaux poukázal na "zranenú mužskú hrdosť" a "chorú žiarlivosť" Zepedu, ktorý sa nevedel vyrovnať so skutočnosťou, že ho Kurosakiová opustila a vyčlenila zo svojho života, keď nadviazala nový vzťah s Arthurom Del Piccolom, študentom z Besanconu. Pôvodne to bol on, ktorého podozrievali z vraždy.



Právna zástupkyňa rodiny Narumi uviedla, že Kurosakiová sa stal obeťou "toxického vzťahu". Naopak právnik Zepedu tvrdil, že smrť Japonky mohla byť nehodou. Dvojica sa podľa neho mohla pohádať, čo podľa neho viedlo k smrteľnej nehode, keď si žena udrela hlavu o radiátor vo svojej izbe.