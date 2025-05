Francúzsky súd zamietol žiadosť Durova o vycestovanie do Nórska

Paríž 25. mája (TASR) - Francúzsko zamietlo žiadosť zakladateľa platformy Telegram Pavla Durova o vycestovanie do Nórska na medzinárodnú konferenciu Oslo Freedom Forum venovanú ľudským právam, oznámili v sobotu organizátori podujatia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Štyridsaťročného Durova zadržali minulý rok v Paríži a francúzske orgány ho vyšetrujú pre nelegálny obsah na jeho platforme.



Zakladateľ Telegramu plánoval v utorok predniesť reč na konferencii v Osle na tému slobody prejavu, dohľadu a digitálnych práv. Organizátori podujatia z neziskovej ľudskoprávnej organizácie Human Rights Foundation (HRF) však uviedli, že francúzsky súd mu zabránil vycestovať z krajiny. Durov preto vystúpi na podujatí iba virtuálne.



„Je poľutovaniahodné, že francúzske súdy bránia pánovi Durovovi zúčastniť sa na podujatí, kde je jeho hlas taký potrebný,“ povedal zakladateľ a výkonný riaditeľ HRF Thor Halvorssen. „Technológie ako Telegram sú základnými nástrojmi pre tých, ktorí sa bránia tyranii. Pre našu komunitu ide o viac ako sklamanie, pre slobodu je to krok späť,“ skonštatoval Halvorssen.



V marci Durovi dovolili vycestovať z Francúzska do Dubaja, kde sídli jeho spoločnosť. Vo štvrtok mu však zabránili odísť do Spojených štátov na rokovania s investičnými fondmi.



Durov od svojho zadržania oznámil kroky, ktoré sa podľa AFP zdajú byť ústretové voči požiadavkám Paríža. Týkajú sa napríklad zvýšenia úsilia o zabezpečenie toho, aby sa na jeho platforme nenachádzal nezákonný obsah. Zároveň však obvinil riaditeľa francúzskej zahraničnej spravodajskej služby (DSGE) Nicolasa Lernera, ktorý ho údajne požiadal, aby na Telegrame „umlčal“ prokonzervatívne účty z Rumunska.



DSGE odmietla toto obvinenie, ktoré Durov zverejnil v čase, keď v Rumunsku vrcholilo hlasovanie v druhom kole prezidentských volieb, v ktorom zvíťazil nezávislý kandidát Nicušor Dan.