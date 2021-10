Francúzsky súd žiada napraviť prekročenie emisií skleníkových plynov

Paríž 14. októbra (TASR) - Francúzsky súd vo štvrtok nariadil vláde, aby napravila neplnenie vlastných cieľov – znižovanie emisií skleníkových plynov. Podľa súdu je potrebné "napraviť" prekročenie povolených emisií. Informovala o tom agentúra AFP.



Štyri mimovládne organizácie podporované petíciou s 2,3 milióna podpisov zažalovali v roku 2019 štát v takzvanom "prípade storočia" a žiadali sudcov, aby rozhodli o údajných nedostatkoch vlády v oblasti klímy v rokoch 2015 až 2018.



Parížsky správny súd zistil, že Francúzsko za uvedené obdobie vypustilo 15 miliónov ton ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2) nad rámec svojich cieľov. Predsedovi vlády Jeanovi Castexovi a jeho vláde nariadil, aby prijali opatrenia "na opravu škôd" spôsobených neschopnosťou kompenzovať nadmerné emisie. Súd nariadil do 31. decembra 2022 uviesť veci na správnu mieru, pričom ponechal metódy, ako to dosiahnuť, na vládu.



Súd už vo februári akceptoval odôvodnenie žalobcov a rozhodol, že Francúzsko nedodržalo vlastný "uhlíkový rozpočet" na základe klimatickej dohody OSN podpísanej na konferencii COP 21 v Paríži v decembri 2015.



Vo štvrtok však súd odmietol ustanovenie požadované žalobcami, podľa ktorého nedodržanie termínu povedie k sankciám vo výške 78 miliónov eur každých šesť mesiacov, kým sa cieľ úplne nedosiahne.



Francúzsko sa zaviazalo znížiť emisie skleníkových plynov o 40 percent do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.