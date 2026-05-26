< sekcia Zahraničie
Francúzsky tank zostrelil drony novým nábojom počas ostrej streľby
Podľa analytikov úspešný test ukazuje, ako západné obrnené sily aktívne prispôsobujú svoju techniku nebezpečenstvu dronov.
Autor TASR
Štrasburg 25. mája (TASR) - Francúzska armáda oznámila, že počas ostrých strelieb v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (SAE) jej tank Leclerc pomocou novovyvinutého 120 mm náboja zničil FPV drony. TASR o tom píše podľa webu Defence News.
Podľa analytikov úspešný test ukazuje, ako západné obrnené sily aktívne prispôsobujú svoju techniku nebezpečenstvu dronov. Zraniteľnosť silne chránených obrnených vozidiel voči lacným leteckým hrozbám sa ukázala najmä vo vojne na Ukrajine.
Nový kanistrový náboj OEFC F1 vyvinula spoločnosť KNDS France. Ide o improvizovanú protidronovú muníciu bez potreby nových systémov.
Podobá sa na veľkú plechovku, ktorá sa po výstrele hneď pri výstupe z hlavne roztrhne a rozptýli približne 1100 volfrámových guľôčok do tvaru kužeľa. V minulosti sa pre tento typ munície používalo aj označenie kartáčový náboj.
Podľa francúzskej armády sú volfrámové guličky vystrelené rýchlosťou približne 1410 m/s s efektívnym dosahom 500 metrov. Koncept nového náboja vznikol na základe operačných požiadaviek na mestské vojny a asymetrické bojové prostredia.
Princíp je podobný brokovnici, keď cieľ ničia drobné guličky a nie priamy zásah alebo výbuch v tesnej blízkosti. Obranná účinnosť závisí viac od hustoty projektilov než od presnosti zásahu. Na zničenie dronu stačí aj minimálne znefunkčnenie hociktorej jeho časti, OEFC tiež kompenzuje oneskorenie reakcie posádky a nepresnosť paľby na drobný cieľ.
V SAE pôsobí francúzsky 5. kyrysnícky pluk od roku 2024 pod velením 2. obrnenej brigády s centrálou v Štrasburgu. Má 16 tankov Leclerc, 14 tankov VBL, 14 tankov VBCI, päť húfnic CAESAR kalibru 155 mm, ženijné vozidlá VAB a dve obrnené vozidlá DCL.
Okrem obranných činností funguje ako výcvikové stredisko pre boj v púšti a logistická podporná štruktúra pre francúzske nasadenia v Perzskom zálive.
Podľa analytikov úspešný test ukazuje, ako západné obrnené sily aktívne prispôsobujú svoju techniku nebezpečenstvu dronov. Zraniteľnosť silne chránených obrnených vozidiel voči lacným leteckým hrozbám sa ukázala najmä vo vojne na Ukrajine.
Nový kanistrový náboj OEFC F1 vyvinula spoločnosť KNDS France. Ide o improvizovanú protidronovú muníciu bez potreby nových systémov.
Podobá sa na veľkú plechovku, ktorá sa po výstrele hneď pri výstupe z hlavne roztrhne a rozptýli približne 1100 volfrámových guľôčok do tvaru kužeľa. V minulosti sa pre tento typ munície používalo aj označenie kartáčový náboj.
Podľa francúzskej armády sú volfrámové guličky vystrelené rýchlosťou približne 1410 m/s s efektívnym dosahom 500 metrov. Koncept nového náboja vznikol na základe operačných požiadaviek na mestské vojny a asymetrické bojové prostredia.
Princíp je podobný brokovnici, keď cieľ ničia drobné guličky a nie priamy zásah alebo výbuch v tesnej blízkosti. Obranná účinnosť závisí viac od hustoty projektilov než od presnosti zásahu. Na zničenie dronu stačí aj minimálne znefunkčnenie hociktorej jeho časti, OEFC tiež kompenzuje oneskorenie reakcie posádky a nepresnosť paľby na drobný cieľ.
V SAE pôsobí francúzsky 5. kyrysnícky pluk od roku 2024 pod velením 2. obrnenej brigády s centrálou v Štrasburgu. Má 16 tankov Leclerc, 14 tankov VBL, 14 tankov VBCI, päť húfnic CAESAR kalibru 155 mm, ženijné vozidlá VAB a dve obrnené vozidlá DCL.
Okrem obranných činností funguje ako výcvikové stredisko pre boj v púšti a logistická podporná štruktúra pre francúzske nasadenia v Perzskom zálive.