< sekcia Zahraničie
Francúzsky úradník na pohovoroch dával ženám lieky a fotografoval ich
Francúzske orgány vyšetrujú bývalého štátneho úradníka pre sexuálne napadnutie približne 250 žien, ktorým počas pracovných pohovorov tajne podával diuretiká.
Autor TASR
Paríž 6. februára (TASR) - Francúzske orgány vyšetrujú bývalého štátneho úradníka pre sexuálne napadnutie približne 250 žien, ktorým počas pracovných pohovorov tajne podával diuretiká. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Prokuratúra vo štvrtok uviedla, že potenciálne obete, ktoré sa zatiaľ neozvali vyšetrovateľom, tak stále môžu urobiť a pridať sa k žalobcom.
K týmto incidentom došlo v rokoch 2009 až 2018 v Paríži a Štrasburgu, kde podozrivý pracoval na ministerstve kultúry a na regionálnom úrade pre kultúrne záležitosti.
Úradník je dlhodobo suspendovaný z verejnej služby a orgány ho už niekoľko rokov vyšetrujú bez toho, aby sa prípad dostal pred súd. Táto skutočnosť pobúrila mnohé obete.
Prokuratúra oznámila, že vyšetrovatelia podľa očakávania ukončia vyšetrovanie do konca tohto roka. Následne môžu proti podozrivému vzniesť obvinenia.
Podozrivý počas pohovorov ponúkal ženám čaj alebo kávu, pričom do nápojov pridal zmienené lieky, ktoré zvyšujú vylučovanie vody z organizmu. Zasiahnutým ženám spôsobili silné bolesti či náhle nutkanie močiť. Okrem toho si svoje obete potajme fotil.
Jeho činy odhalili v roku 2018, keď ho pristihli pri tom, ako v tajnosti fotí nohy svojej nadriadenej počas pohovoru so zamestnancami v Štrasburgu.
Polícia následne našla v jeho počítači fotografie ženských nôh, ako aj podrobnosti, ktoré si zapísal z pracovných pohovorov vrátane mien obetí a dátumov incidentov.
Muž v zápiskoch presne opisoval čas podania nápojov s liekmi aj to, ako pozval ženy počas pohovorov na prechádzky, pričom zámerne vybral také trasy, aby nemali v okolí žiadne toalety.
Jedna z obetí pre francúzsku televíziu BFMTV opísala, že úradník ju sledoval až k toalete a počúval, ako močí.
Vo väčšine prípadov ženy nezískali zamestnanie, o ktoré sa uchádzali.
Denník Ouest France informoval, že muž pracuje v škole v Normandii pod falošným menom.
Prokuratúra vo štvrtok uviedla, že potenciálne obete, ktoré sa zatiaľ neozvali vyšetrovateľom, tak stále môžu urobiť a pridať sa k žalobcom.
K týmto incidentom došlo v rokoch 2009 až 2018 v Paríži a Štrasburgu, kde podozrivý pracoval na ministerstve kultúry a na regionálnom úrade pre kultúrne záležitosti.
Úradník je dlhodobo suspendovaný z verejnej služby a orgány ho už niekoľko rokov vyšetrujú bez toho, aby sa prípad dostal pred súd. Táto skutočnosť pobúrila mnohé obete.
Prokuratúra oznámila, že vyšetrovatelia podľa očakávania ukončia vyšetrovanie do konca tohto roka. Následne môžu proti podozrivému vzniesť obvinenia.
Podozrivý počas pohovorov ponúkal ženám čaj alebo kávu, pričom do nápojov pridal zmienené lieky, ktoré zvyšujú vylučovanie vody z organizmu. Zasiahnutým ženám spôsobili silné bolesti či náhle nutkanie močiť. Okrem toho si svoje obete potajme fotil.
Jeho činy odhalili v roku 2018, keď ho pristihli pri tom, ako v tajnosti fotí nohy svojej nadriadenej počas pohovoru so zamestnancami v Štrasburgu.
Polícia následne našla v jeho počítači fotografie ženských nôh, ako aj podrobnosti, ktoré si zapísal z pracovných pohovorov vrátane mien obetí a dátumov incidentov.
Muž v zápiskoch presne opisoval čas podania nápojov s liekmi aj to, ako pozval ženy počas pohovorov na prechádzky, pričom zámerne vybral také trasy, aby nemali v okolí žiadne toalety.
Jedna z obetí pre francúzsku televíziu BFMTV opísala, že úradník ju sledoval až k toalete a počúval, ako močí.
Vo väčšine prípadov ženy nezískali zamestnanie, o ktoré sa uchádzali.
Denník Ouest France informoval, že muž pracuje v škole v Normandii pod falošným menom.