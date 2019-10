Francúzsky vedec v Iráne čelí obvineniu z ohrozenia bezpečnosti štátu

Teherán 28. októbra (TASR) - Francúzsky vedec Roland Marchal, ktorý je už štyri mesiace väznený v Iráne, čelí obvineniu z tajnej dohody ohrozujúcej bezpečnosť štátu. S odvolaním sa na Francúzovho právnika o tom v pondelok informovala agentúra AFP.



Marchal bol zadržaný v júni, v rovnakom čase ako jeho kolegyňa z prestížneho parížskeho inštitútu politických vied (Sciences Po) Fariba Adelkhahová, ktorá sa ako vedecká pracovníčka špecializuje na Irán a šiitský islam. Marchal je sociológ, ktorý sa venuje problematike občianskych vojen v Afrike.



Marchal pricestoval do Teheránu v júni, aby tam s Adelkhahovou strávil sviatok íd al-fitr, ktorým sa končieva moslimský pôstny mesiac ramadán. Zadržaný bol krátko po prílete. Informácia o jeho zadržaní bola zverejnená až v polovici októbra.



Zadržanie Adelkhahovej potvrdili iránske úrady v polovici júla, pričom podrobnosti neuviedli. Priatelia vedkyne vo Francúzsku sa domnievajú, že bola obvinená zo špionáže.



Marchalov iránsky právnik Saíd Dehkán podľa tlačovej agentúry ISNA uviedol, že nepozná dôvody obvinenia svojho mandanta, pričom súčasne upozornil, že v súlade s iránskymi zákonmi obvinenie musí byť zdôvodnené.



Právnik vyslovil predpoklad, že jeho mandant bol zadržaný "len preto, že sa priatelil" s Adelkhahovou. Dodal, že Marchalovou kauzou sa ešte stále zaoberá prokuratúra, ktorá ju zatiaľ nepostúpila na súd.



Francúzska vláda odsúdila Marchalovo zatknutie v Iráne a žiadala tamojšie úrady, aby rýchlo vyriešili "túto neprijateľnú situáciu".



Vzhľadom na to, že Abdelkhahová má iránske aj francúzske občianstvo, francúzska vláda žiadala, aby ju vo väzení mohli navštíviť pracovníci francúzskeho konzulátu v Teheráne. Iránske úrady to odmietli a iránska vláda kritizovala Paríž za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí. Irán totiž dvojaké občianstvo neuznáva.



Dvaja vedci z francúzskych vedeckých inštitúcií nie sú jedinými výskumníkmi zadržiavanými momentálne v Iráne. Tamojšie úrady totiž 1. októbra potvrdili aj zadržanie antropológa Kameela Ahmadyho, ktorý má okrem iránskeho aj britské občianstvo.



Organizácie na ochranu ľudských práv kritizujú zatýkanie Iráncov s dvojitým občianstvom. V Iráne však bola odsúdená aj univerzitná študentka Clotilde Reissová, ktorú v roku 2009 zatkli a následne odsúdili na päť rokov odňatia slobody za "špionáž" pre francúzsku tajnú službu DGSE.



Po komplikovaných vyjednávaniach, do ktorých sa zapojili údajne aj predstavitelia Brazílie a Turecka, bola prepustená na slobodu a v máji roku 2010 sa vrátila do Francúzska.