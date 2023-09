Francúzsky veľvyslanec opustil Niger, ako to avizoval Macron

Niamey 25. septembra (TASR) — Francúzsky veľvyslanec v Nigeri Sylvain Itté v stredu ráno odcestoval z tejto západoafrickej krajiny, v ktorej v júli prevzala moc vojenská junta. S odvolaním sa na vlastné zdroje o tom informovali agentúry AFP a Reuters.



Nigerská junta požadovala odchod francúzskeho ambasádora už koncom augusta, čo Paríž vtedy odmietol. Francúzsky prezident Emmanuel Macron však pred niekoľkými dňami oznámil, že veľvyslanca z Nigeru napokon stiahne, rovnako ako aj tam pôsobiacich francúzskych vojakov, čo tiež požadovala nigerská junta.



"Veľvyslanec spolu so šiestimi kolegami odišli z (nigerskej metropoly) Niamey okolo 04.00 h," povedal pre AFP zdroj z francúzskej ambasády.



Túto informáciu potvrdil aj nemenovaný zdroj z nigerského ministerstva vnútra, podľa ktorého lietadlo s francúzskym veľvyslancom odletelo smerom do susedného Čadu. Veľvyslancov odchod potvrdili dva bezpečnostné zdroje aj pre agentúru Reuters.



Emmanuel Macron nedávno kritizoval nigerských pučistov, že veľvyslanca a zamestnancov francúzskej ambasády držia ako "rukojemníkov". Nigerské úrady dokonca odobrali veľvyslancovi Ittému diplomatickú imunitu a víza.



Západoafrický Niger so svojimi 25 miliónmi obyvateľov bol v poslednom období dôležitým partnerom Francúzska v boji proti terorizmu v oblasti Sahelu. Francúzsko má v Nigeri a susednom Čade rozmiestnených približne 2500 vojakov.



Pri prevrate z konca júla nigerská prezidentská garda zvrhla demokraticky zvolenú hlavu štátu Mohameda Bazouma. V dôsledku toho sa prudko zhoršili vzťahy Nigeru s Francúzskom aj ďalšími západnými krajinami, ktoré požadujú návrat zvrhnutého prezidenta. Pučisti v Nigeri minulý víkend dokonca uzavreli vzdušný priestor krajiny pre francúzske lietadlá.