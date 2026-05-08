Francúzsky veľvyslanec sa po roku vracia do Alžírska;
Autor TASR
Paríž 8. mája (TASR) - Francúzsky veľvyslanec v Alžírsku sa vracia na svoj post a „obnoví svoje aktivity,“ informoval v piatok Elyzejský palác s tým, že francúzsky prezident Emmanuel Macron takto chce „obnoviť efektívny dialóg“ s Alžírskom. Veľvyslanec Stéphane Romatet bol z Alžírska stiahnutý v apríli 2025 po diplomatickej kríze, uviedla spravodajská televízia BFM, píše TASR.
Po návrate veľvyslanca do Alžírska bude „prioritná pozornosť“ v rámci avizovaného dialógu venovaná rokovaniam o návrate francúzskeho novinára Christopha Gleizesa, ktorý je väznený v Alžírsku, informoval spravodajský web France Info.
Elyzejský palác zároveň oznámil, že v piatok do Alžírska odcestuje štátna tajomníčka francúzskeho ministerstva obrany Alice Rufová, aby sa zúčastnila na pietnej spomienke na masaker v meste Sitíf z 8. mája 1945, kde pokojná demonštrácia za nezávislosť Alžírska prerástla do násilností.
Rufová, ktorú bude sprevádzať veľvyslanec Romatet, sa počas návštevy stretne s alžírskymi predstaviteľmi. Jej úlohou je prediskutovať „ďalšie kroky k posilneniu našich bilaterálnych vzťahov“. Cieľom Emmanuela Macrona je obnoviť konzulárnu spoluprácu, doplnila televízia BFM.
Elyzejský palác uviedol, že prítomnosť štátnej úradníčky v Sitífe a návrat veľvyslanca „svedčia o vôli prezidenta republiky pristupovať k vzťahom medzi Francúzskom a Alžírskom s úprimnosťou“ a o snahe „obnoviť efektívny dialóg“. Zároveň pripomenul, že vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo napäté a ich normalizácia sa opakovane komplikuje.
Masaker v Sitífe sa považuje za bod zlomu, ktorý radikalizoval alžírske hnutie za nezávislosť a viedol k dlhej alžírskej vojne za nezávislosť (1954–62). Pokojná demonštrácia v Sitífe sa zmenila na násilie, keď polícia začala strieľať do davu, ktorý niesol alžírske vlajky. Následne došlo k vzburám aj v ďalších mestách a k útokom na francúzskych osadníkov. Francúzske ozbrojené sily, polícia a milície osadníkov spustili odvetnú akciu. Trvala niekoľko týždňov a zahŕňala letecké bombardovanie i popravy.
Alžírska vláda svojho času informovala o 45.000 alžírskych obetiach týchto nepokojov. V roku 2015 francúzski historici François Cochet, Maurice Faivre, Guy Pervillé a Roger Vétillard po preskúmaní nedávneho výskumu približne desiatich francúzskych historikov odhadli počet alžírskych obetí na 3000 až 8000.
