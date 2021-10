Francúzsky veľvyslanec sa po spore ohľadom ponoriek vráti do Austrálie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo

Paríž 6. októbra (TASR) - Francúzsko v stredu oznámilo, že jeho veľvyslanec v Austrálii sa vráti naspäť do Canberry. Znamená to ukončenie diplomatickej roztržky vyvolanej rozhodnutím austrálskej vlády zrušiť zmluvu na nákup francúzskych ponoriek, píše agentúra AFP.Paríž povolal svojho veľvyslanca v Canberre na konzultácie do vlasti 17. septembra, dva dni po tom, čo Austrália oznámila svoje odstúpenie od zmluvy.Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v stredu vo francúzskom parlamente vyhlásil, že požiadal francúzskeho "".Austrália v septembri podpísala bezpečnostný pakt AUKUS s Britániou a USA, zahŕňajúci vzájomnú výmenu spravodajských informácií. Austrália vďaka tomuto paktu získa prístup k tajným technológiám, ktoré jej umožnia vyrobiť vlastné ponorky na jadrový pohon.V dôsledku toho Austrália zrušila zmluvu na nákup naftových ponoriek, ktorú pred piatimi rokmi uzavrela s francúzskou firmou Naval Group. Paríž sa o zrušení zmluvy v hodnote 31 miliárd eur dozvedel iba niekoľko hodín pred jeho zverejnením, čo viedlo k diplomatickej roztržke s Washingtonom a Londýnom.Francúzsky prezident Emmanuel Macron reagoval na oznámenie Austrálie z 15. septembra s obrovským rozhorčením. Šéf diplomacie Le Drian obvinil Canberru z "" a Spojené štáty zo zrady, pričom tieto kroky prirovnal k jednostranným postojom bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa.Paríž reagoval okamžitým povolaním svojich veľvyslancov z Austrálie i z USA na konzultácie do vlasti. Macron však po telefonáte so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom, ktorý viedol k zmierneniu napätia medzi oboma krajinami, nariadil francúzskemu veľvyslancovi vo Washingtone, aby sa ešte koncom septembra vrátil na svoj post. Paríž dal ale jasne najavo, že s urovnaním sporu s Austráliou sa nenáhli a svojho veľvyslanca ponechal vo vlasti až doteraz, konštatuje AFP.