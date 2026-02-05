< sekcia Zahraničie
Francúzsky veľvyslanec:Plavby v Taiwanskom prielive nie sú provokáciou
Cez Taiwanský prieliv pravidelne každých niekoľko mesiacov preplávajú americké vojenské lode.
Autor TASR
Tchaj-pej 5. februára (TASR) - Námorné misie cudzích krajín v Taiwanskom prielive slúžia na presadzovanie medzinárodného práva, nie na provokáciu. Vo štvrtok to povedal vedúci francúzskeho zastupiteľstva v Tchaj-peji Franck Paris, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Paris narážal najmä na plavby zahraničných síl, ktoré pravidelne rozhnevajú Čínu. Peking si Taiwan nárokuje a spomínaný prieliv považuje za strategicky dôležitú súčasť čínskych vôd, vysvetľuje Reuters.
„Snažíme sa vysielať tieto námorné sily do medzinárodných vôd bez akejkoľvek provokácie,“ povedal novinárom francúzsky de facto veľvyslanec. Ich cieľom je vyslať jasný signál, že v týchto vodách platí medzinárodné právo a malo by to tak zostať, dodal Paris.
Cez Taiwanský prieliv pravidelne každých niekoľko mesiacov preplávajú americké vojenské lode. Spojenci USA ako Francúzsko, Austrália, Británia a Kanada takéto plavby uskutočňujú tiež, no menej často, uvádza Reuters.
Paris povedal, že sa stalo bežnou praxou, že vyhlásenia skupiny G7 obsahujú formulácie o zachovaní statusu quo v Taiwanskom prielive a odmietaní použitia sily alebo nátlaku. „Je to jasný odkaz, ktorý neustále opakujeme, a myslím si, že medzi viacerými partnermi G7 existuje dobrá koordinácia na odovzdávanie tohto odkazu,“ uzavrel.
Taiwanská vláda, ktorá odmieta nároky Pekingu na tento ostrov, víta takéto prechody a vníma ich ako podporu slobody plavby. Čínska armáda v prielive pravidelne operuje, čo Tchaj-pej považuje za nátlakovú kampaň, dodáva Reuters.
Posledná verejne potvrdená plavba francúzskeho vojenského plavidla v tejto oblasti sa uskutočnila v roku 2024.
Paris narážal najmä na plavby zahraničných síl, ktoré pravidelne rozhnevajú Čínu. Peking si Taiwan nárokuje a spomínaný prieliv považuje za strategicky dôležitú súčasť čínskych vôd, vysvetľuje Reuters.
„Snažíme sa vysielať tieto námorné sily do medzinárodných vôd bez akejkoľvek provokácie,“ povedal novinárom francúzsky de facto veľvyslanec. Ich cieľom je vyslať jasný signál, že v týchto vodách platí medzinárodné právo a malo by to tak zostať, dodal Paris.
Cez Taiwanský prieliv pravidelne každých niekoľko mesiacov preplávajú americké vojenské lode. Spojenci USA ako Francúzsko, Austrália, Británia a Kanada takéto plavby uskutočňujú tiež, no menej často, uvádza Reuters.
Paris povedal, že sa stalo bežnou praxou, že vyhlásenia skupiny G7 obsahujú formulácie o zachovaní statusu quo v Taiwanskom prielive a odmietaní použitia sily alebo nátlaku. „Je to jasný odkaz, ktorý neustále opakujeme, a myslím si, že medzi viacerými partnermi G7 existuje dobrá koordinácia na odovzdávanie tohto odkazu,“ uzavrel.
Taiwanská vláda, ktorá odmieta nároky Pekingu na tento ostrov, víta takéto prechody a vníma ich ako podporu slobody plavby. Čínska armáda v prielive pravidelne operuje, čo Tchaj-pej považuje za nátlakovú kampaň, dodáva Reuters.
Posledná verejne potvrdená plavba francúzskeho vojenského plavidla v tejto oblasti sa uskutočnila v roku 2024.