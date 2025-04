Francúzsky výbor zverejnil správu o sexuálnom násilí v kultúre

Paríž 9. apríla (TASR) - V stredu zverejnil svoju správu vyšetrovací výbor francúzskeho parlamentu pre násilie vo filmovom, audiovizuálnom, divadelnom, módnom a reklamnom priemysle. V nej konštatuje a odsudzuje „systémové“ morálne, sexistické a sexuálne násilie vo svete kultúry a predkladá 86 návrhov. Informovala o tom televízia BFM, píše TASR.



Výbor vznikol v októbri 2024 po obvineniach herečky Judith Godrcheovej zo sexuálneho zneužívania, jeho šéfkou je poslankyňa Sandrine Rousseauová zo strany Zelených (EELV).



Podľa prvej časti správy „morálne, sexistické a sexuálne násilie vo svete kultúry je systémové, endemické a pretrvávajúce“. K tomuto záveru výbor dospel na základe svedectiev ľudí z tohto odvetvia a rozhovorov s 350 kľúčovými osobnosťami. Medzi nimi boli aj svedectvá o sexuálnom násilí voči maloletým.



Napriek „tendencii hovoriť nahlas“ v dôsledku hnutia #MeToo výbor v správe konštatuje, že násilné činy v tomto prostredí pokračujú. Od iných odvetví verejného života sa tento sektor líši tým, že páchatelia sú často „idealizovaní“ a „nedotknuteľní“.



„Kult umenia, najmä vo Francúzsku, vedie k tomu, že umelci dostanú všetko, alebo sú dokonca krytí,“ uvádza sa v správe.



Svet filmu „nie je horší ako zvyšok sveta, ale zosilňuje ‚sexistickú a patriarchálnu kultúru‘ spoločnosti,“ objasnil spravodajca výboru, poslanec za stranu Demokratické hnutie (MoDem) Erwan Balanant, pri predkladaní správy v Národnom zhromaždení. Avizoval prípravu zákona, ktorý v tejto oblasti poskytne viacero riešení.



Nateraz výbor predložil parlamentu 86 odporúčaní. Medzi nimi je „zásada zákazu sexualizácie maloletých“ v audiovizuálnych dielach a v reklame. Odporúča povinnosť mať v štábe tzv. detského koordinátora pre všetky umelecké produkcie. V prípade dospelých odporúča, aby nakrúcanie intímnych scén bolo vopred zmluvne ošetrené a aby sa herci mohli obrátiť na špecializovaného koordinátora pre intimitu, ktorý bude zodpovedať za zabezpečenie súhlasu a pohody hercov počas natáčania sexuálnych scén. Profesia koordinátora pre intimitu vo Francúzsku ešte stále nie je veľmi rozšírená.



Iniciátori vyšetrovania vyjadrili nádej, že ich zistenia pomôžu dosiahnuť zásadnú zmenu vo francúzskom kreatívnom priemysle, ktorý v posledných rokoch zasiahla séria verejných škandálov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním.



„Je to pôsobivé a dosť desivé,“ konštatovala Godrcheová. Nie je prekvapená, pretože „nič lepšie“ ani nečakala. Vyšetrovanie podnietili jej obvinenia zo sexuálneho zneužívania voči francúzskym režisérom Benoîtovi Jacquotovi a Jacquesovi Doillonovi.



Poslankyňa Rousseauová navrhla, aby filmový festival v Cannes, ktorý sa začína v máji, sa stal sa miestom, kde „dôjde k zmene myslenia, miestom, kde jasne a nahlas povieme..., že konečne všetci chceme, aby sa veci zmenili.“



Každoročné stretnutie svetovej filmovej elity na Francúzskej riviére sa začne 13. mája, pričom organizátori festivalu by mali vo štvrtok zverejniť zoznam filmov prehliadky na rok 2025.