Francúzsky úrad odporúča 5. dávku vakcíny rizikovým skupinám

Paríž 25. mája (TASR) - Francúzsky najvyšší úrad verejného zdravotníctva odporučil na jeseň ďalšiu posilňujúcu dávku vakcíny proti koronavírusu pre rizikových pacientov a ľudí vo veku nad 65 rokov. Pripraviť je podľa neho potrebné aj príslušné očkovanie obyvateľstva. TASR v stredu prevzala správu od tlačovej agentúry DPA.



V prípade vysoko rizikových pacientov by mali dostať posilňujúci dávku aj ľudia z ich najbližšieho okolia. Tí ľudia v tejto skupine, ktorým vpichli zatiaľ všetky dávky vakcíny, by už mali dostať na jeseň piatu dávku proti koronavírusu.



Napriek súčasnej ustálenej situácii s ochorením COVID-19 francúzsky úrad verejného zdravotníctva predpokladá, že pravidelne nastane situácia, keď sa bude koronavírus znova silnejšie šíriť.



Najpravdepodobnejší scenár je ten, že koronavírus zostane stále aktívny, ale bude mať menší vplyv, a to práve vďaka dostatočnej zaočkovanosti obyvateľstva. Krajina sa však tiež musí pripraviť na horší scenár a potom uskutočniť očkovanie vo veľkom rozsahu.



Úrad verejného zdravotníctva nemôže robiť politické rozhodnutia. Je však už pravidlom, že francúzska vláda sa týchto odporúčaní drží.