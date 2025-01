Frankova diktatúra rozdeľuje Španielsko aj 50 rokov po jeho smrti

Madrid 7. januára (TASR) - Španielska konzervatívna opozícia bude bojkotovať začiatok oficiálnych spomienok pri príležitosti výročia smrti pravicového diktátora Francisca Franca. Podľa agentúry AFP to ukazuje pretrvávajúcu rozpoltenosť jeho odkazu, píše TASR.



Socialistický premiér Pedro Sánchez (PSOE) ohlásil pre rok 2025 asi stovku oficiálnych podujatí s cieľom "ukázať veľkú transformáciu" krajiny. Prvé sa v stredu uskutoční v madridskom múzeu umenia Reina Sofia, kde sa nachádza obraz "Guernica", jedno z najznámejších diel Pabla Picassa proti občianskej vojne rozpútanej generálom Francom.



Na tejto spomienke bude premiér Sánchez, ale nezúčastní sa na nej ani kráľ Felipe VI., ani líder hlavnej opozičnej Ľudovej strany (PP) Alberto Nunez Feijoo.



Feijoo túto iniciatívu označil za oportunistický trik menšinovej ľavicovej vlády s cieľom odvrátiť pozornosť od vyšetrovania korupcie v prípade premiérovej manželky.



Vládny ľavicový blok okrem PSOE tvorí populistický Sumar a separatistické strany z Katalánska či Baskicka. Socialisti preto musia komplikovane vyjednávať a robiť ústupky v parlamente, aby schválili navrhované zákony.



Oslavy plánované na školách, univerzitách, uliciach a v múzeách sú dielom vlády, ktorá "vo svojom zúfalstve neustále hľadí do minulosti", povedal Feijoo. K spomienkam sa nepripojí ani krajne pravicový Vox, tretia najväčšia parlamentná strana.



Sánchezova vláda v minulom volebnom období presadila zákon o "demokratickej pamäti" vrátane vytvorenia registra obetí a odstránenia frankistických symbolov.



Nepostihol však preživších úradníkov režimu a stále ich chráni amnestia schválená počas prechodu k demokracii. To je sklamaním pre mnoho obetí a ich príbuzných, ktorých frankistický režim prenasledoval.



V Španielsku "došlo k veľkej dohode... pozerať sa dopredu" bez toho, aby sme sa vrátili k nespravodlivostiam z minulosti, tvrdí historik Joan Maria Thomas, profesor súčasných dejín na Univerzite Rovira i Virgili.



Generál Franco v občianskej vojne so státisíckami obetí zvrhol demokratickú republiku a potom diktátorsky vládol od roku 1939 až do svojej smrti 20. novembra 1975.



V roku 1977 prechod od diktatúry potvrdili demokratické voľby a nasledujúci rok v referende Španieli schválili novú ústavu, ktorá sa pripomína štátnym sviatkom 6. decembra.