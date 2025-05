František dal Scorsesemu posledný rozhovor pred kamerou

Rím 3. mája (TASR) - Pápež František vlani v decembri poskytol americkému režisérovi Martinovi Scorsesemu svoj posledný rozhovor pred kamerou, ktorý je teraz súčasťou nového filmu o neziskovej vzdelávacej organizácii Scholas Occurrentes. Tú založil zosnulý argentínsky pápež v roku 2013 s cieľom podporovať „kultúru stretnutí“ mladých ľudí prostredníctvom filmového umenia. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry ANSA.



Rozhovor 82-ročného Scorseseho s prvým jezuitským pápežom v dejinách sa nakrúcal vo Vatikáne a neskôr ho zaradili do nového dokumentárneho filmu Aldeas - Nový príbeh. Film predstaví mladých ľudí z Indonézie, Gambie a Talianska, ktorí sa zúčastňujú na programe a vytvárajú krátke filmy. Podľa produkcie je dielo „zakorenené v pápežovej viere v posvätnú povahu kreativity“.



Úryvky z rozhovoru medzi Františkom a Scorsesem, ktorých spája taliansky pôvod, budú súčasťou príbehu filmu. Termín jeho premiéry zatiaľ nie je stanovený. „Pre Františka bolo dôležité, aby si ľudia z celého sveta s rešpektom vymieňali myšlienky a zároveň si zachovávali svoju kultúrnu identitu, a film je na tento účel tým najlepším médiom,“ povedal Scorsese.



Pápež pred svojou smrťou označil Aldeas za „poetický projekt, pretože ide ku koreňom toho, čo je ľudský život“. Scorsese, ktorý je katolík a má veľmi blízko k cirkvi, bol medzi prvými, ktorí 21. apríla vyjadrili sústrasť v súvislosti s pápežovou smrťou. „Pre svet je to obrovská strata. Mal som to šťastie, že som ho poznal a bude mi chýbať jeho srdečnosť a náklonnosť,“ povedal režisér, podľa ktorého pápež po sebe zanechal „neuhasiteľné svetlo“.



Oscarový režisér stojí za niekoľkými filmami s katolíckou tematikou ako Posledné pokušenie Krista (1988), ktorý vyvolal protesty náboženských skupín, či Mlčanie (2016) o jezuitoch, "skrytých kresťanoch" v Japonsku 17. storočia.



Samotný František sa nevyhýbal filmovému svetu. Objavil sa v seriáli Príbehy jednej generácie s pápežom Františkom (2021), v dokumentárnom filme Leonarda DiCapria o klimatických zmenách Je s nami koniec? (2016) a v dokumentárnom filme Wima Wendersa Pápež František: Muž, ktorý drží slovo (2018).