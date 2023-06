Franúzska loď Atalante pomôže pri pátraní po ponorke Titan

Paríž 20. júna (TASR) - Francúzsky výskumný ústav pre využívanie morí (IFREMER) vysiela loď Atalante do severnej časti Atlantického oceána na pomoc pri pátraní po miniponorke Titan. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AFP.



Atalante by mala na miesto doraziť v stredu večer. Je vybavená hlbomokomorským robotom Victor 6000, ktorý je ovládaný na diaľku a dokáže pracovať v hĺbke až 6000 metrov, píše na svojej webovej stránke denník Le Figaro.



Výletná ponorka Titan sa stratila v nedeľu počas plavby k vraku Titanicu v severnej časti Atlantického oceána. Na palube bolo päť osôb. Približne po hodine a 45 minútach plavby prestala komunikovať s kanadskou výskumnou loďou Polar Prince, ktorá ju sprevádzala. Americká pobrežná stráž v utorok oznámila, že cestujúcim v Titane sa zásoby kyslíka minú najneskôr vo štvrtok o 13.00 h.



Na pátraní sa podieľajú dve lietadlá - americké C-130 a kanadské P8 - vybavené sonarom schopným zachytiť ponorky.



Kontradmirál John Mauger z americkej pobrežnej stráže na tlačovej konferencii spresnil, že pátranie na hladine aj pod vodou sa týka oblasti vzdialenej "asi 1450 kilometrov východne od (polostrova) Cape Cod, v hĺbke asi 4000 metrov". "Je to odľahlá oblasť a je komplikované viesť pátranie v takejto oblasti," dodal.