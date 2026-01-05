Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Frederiksenová: Ak USA napadnú iný štát NATO, všetko sa skončí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Záujem o najväčší ostrov na svete so strategickou polohou a nerastným bohatstvom prejavil šéf Bieleho domu opäť v nedeľu v telefonickom rozhovore pre magazín The Atlantic.

Autor TASR
Kodaň 5. januára (TASR) — Akýkoľvek americký útok proti inému členskému štátu NATO by znamenal koniec všetkého, varovala v pondelok dánska premiérka Mette Frederiksenová v súvislosti s vyjadreniami prezidenta USA Donalda Trumpa o Grónsku. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP, píše.

Sobotňajší vojenský zásah amerických síl vo Venezuele, počas ktorého zadržali a previezli do USA prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku, opäť vyvolal obavy z oživenia zámerov Trumpa prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska a tým aj súčasťou NATO.

Záujem o najväčší ostrov na svete so strategickou polohou a nerastným bohatstvom prejavil šéf Bieleho domu opäť v nedeľu v telefonickom rozhovore pre magazín The Atlantic. Vyhlásil, že Spojené štáty „určite potrebujú“ Grónsko kvôli svojej obrane. Neskôr to na palube špeciálu Air Force One odôvodňoval aj potrebou národnej bezpečnosti a uviedol, že sa k téme čoskoro vráti.

Frederiksenová v pondelok pre televíziu TV2 povedala, že keď Trump hovorí, že chce Grónsko, treba ho brať vážne. „Veľmi jasne som vyjadrila postoj Dánskeho kráľovstva a Grónsko opakovane vyhlásilo, že nechce byť súčasťou Spojených štátov,“ podotkla.

Ak USA napadnú inú krajinu NATO, všetko sa podľa nej zastaví - vrátane samotnej Aliancie a zničia sa transatlantické bezpečnostné väzby budované po druhej svetovej vojne. Jej vláda sa snaží o všetko možné, aby k takémuto scenáru nedošlo.

Pohoršenie vyvolala aj manželka Trumpovho poradcu Katie Millerová, ktorá po útoku vo Venezuele zverejnila na sociálnej sieti upravený obrázok mapy Grónska vo farbách vlajky USA s komentárom „Čoskoro“. Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen to označil za neúctivé, podľa neho však nie je dôvod na obavy ani paniku.

Frederiksenová už v nedeľu vyzvala Spojené štáty, aby sa prestali vyhrážať „svojmu historickému spojencovi“. Dánsku následne vyjadrili podporu lídri severských aj pobaltských štátov. Britský premiér Keir Starmer v reakcii vyhlásil, že podporuje dánsku premiérku a že o budúcnosti Grónska musí rozhodovať iba ono samotné a Dánsko.
