Frederiksenová avizovala na summite v Osle chystanú pomoc pre Ukrajinu

Kodaň 13. decembra (TASR) - Dánsko pripravuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Oznámila to v stredu dánska premiérka Mette Frederiksenová na tlačovej konferencii v Osle, kde sa konal summit severských krajín s účasťou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Frederiksenová avizovala, že jej vláda predloží vo štvrtok na schválenie dánskemu parlamentu balík pomoci Kyjevu v celkovej hodnote takmer miliardy eur. Navrhovaný balík zahŕňa muníciu, tanky, bezpilotné lietadlá a iné vojenské vybavenie, aké Ukrajina podľa slov Frederiksenovej momentálne potrebuje.



Zelenskyj zavítal v stredu na vopred neohlásenú návštevu Nórska. Do Osla pricestoval z Washingtonu, kde bol od pondelka, pričom sa tam snažil zabezpečiť ďalší balík nevyhnutnej vojenskej pomoci, o ktorom aktuálne rokuje Kongres USA.



Zelenskyj sa v Osle najskôr stretol s nórskym premiérom Jonasomom Gahrom Störeom, ktorý v stredu oznámil, že Nórsko poskytne Ukrajine tri miliardy nórskych korún (253,3 milióna eur). Ide o súčasť skôr schváleného balíka v hodnote 75 miliárd nórskych korún pre Ukrajinu, ktoré jej budú vyplácané počas piatich rokov.



V Osle sa následne ukrajinský prezident zúčastnil aj na tzv. seversko-ukrajinskom summite s lídrami piatich severských krajín, a síce Nórska, Švédska, Dánska, Fínska a Islandu, ktorí zdôraznili svoju pretrvávajúcu podporu Ukrajine. "Teraz nie je čas na (pocit) únavy z vojny, v ktorej každý deň bojujú statoční ukrajinskí vojaci. ... niet pochýb o tom, že budeme podporovať boj Ukrajiny, dokým to bude potrebné," povedala Frederiksenová.