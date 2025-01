Frederiksenová bola u Scholza, Grónsko priamo nespomenuli

Berlín 28. januára (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok vyzvala na jednotnejšiu Európu so silnejšou obranou. Povedala to v Berlíne po schôdzke s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci Frederiksenovej diplomatického turné po spojeneckých krajinách v Európe v čase, keď nový americký prezident Donald Trump čoraz častejšie hovorí o plánoch získať dánsky ostrov Grónsko. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.



Lídri vo vystúpení pre médiá priamo Grónsko ani Trumpa nespomenuli. Keď však nemecký kancelár hovoril o vojne na Ukrajine, zdôraznil, že hranice nemôžu byť posúvané silou, bez ohľadu na to kým.



"Je na Európe, aby určovala svoju budúcnosť," zdôraznila Frederiksenová. Podľa nej by mala Európa prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť a posilniť svoj zbrojný priemysel. Zvýšiť by mala aj pomoc Ukrajine, bojovať s ruským a čínskym vplyvom či investovať do nových technológií.



Trump opakovane prejavil záujem o získanie Grónska, ktoré je bohaté na nerastné suroviny a ropu a podľa neho je pre USA dôležité aj z bezpečnostného hľadiska. V sobotu pred novinármi zopakoval nádej, že mu Grónsko podarí pripojiť k USA. Nový americký prezident sa podobne vyjadroval aj voči Kanade či v súvislosti s opätovným prevzatím Panamského prieplavu.



Grónsko sa nachádza medzi Spojenými štátmi a Európou. S topiacimi sa ľadmi v Severnom ľadovom oceáne sa otvárajú nové obchodné cesty, čím región naberá na strategickej hodnote.



Cez víkend sa dánska premiérka stretla aj s lídrami Fínska, Švédska a Nórska. Všetci podľa nej chápu závažnosť situácie a pevne stoja za Dánskom.