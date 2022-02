Dánsky minister obrany: NATO a USA sú garantmi našej bezpečnosti

Kodaň 10. februára (TASR) - Dánsko je v súlade s novou bilaterálnou obrannou dohodou s USA pripravené vpustiť na svoje územie amerických vojakov. Oznámila to vo štvrtok dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorú cituje agentúra AFP.



Jej vyhlásenie prišlo v čase narastajúceho napätia medzi Západom a Moskvou v súvislosti s otázkou Ukrajiny. Dánsko, ktoré sa počas uplynulých dvoch desaťročí ako členská krajina NATO stalo jedným z najbližších európskych spojencov USA v rámci tohto vojenského zoskupenia, bojovalo po boku amerických síl v Iraku.



"Spojené štáty oslovili Dánsko a navrhli mu bilaterálnu spoluprácu v oblasti obrany," uviedla Frederiksenová. "Presný charakter tejto spolupráce ešte nebol definovaný, ale mohla by zahŕňať prítomnosť amerických jednotiek, materiálu a vojenského vybavenia na dánskom území," dodala.



Rokovania nie sú výsledkom súčasnej krízy medzi Ruskom a Ukrajinou, ale táto kríza ilustruje potrebu užšej spolupráce, zdôraznila šéfka dánskej vlády.



"NATO a Spojené štáty sú garantmi našej bezpečnosti. To je dôvodom, prečo spájame sily s USA, keď sú západné hodnoty ako demokracia a sloboda ohrozené," povedal dánsky minister obrany Morten Bödskov.



Minulý týždeň podpísali vo Washingtone dohodu o obrannej Slovensko a Spojené štáty. Signatárom za Slovensko bol minister obrany Jaroslav Naď, za USA šéf diplomacie Antony Blinken.