Frederiksenová: EÚ musí viac investovať do svojej nezávislosti

Aarhus 4. júla (TASR) - Európska únia musí viac investovať do seba, do svojich firiem, obchodných vzťahov a do energetickej nezávislosti. Naznačila to vo štvrtok večer dánska premiérka Mette Frederiksenová v priestoroch mestskej radnice v Aarhuse, informuje spravodajca TASR.



Aarhuská radnica bola dejiskom slávnostného ceremoniálu otvorenia v poradí už ôsmeho dánskeho predsedníctva v Rade EÚ. Slávnostné podujatie sa konalo za prítomnosti dánskeho kráľovského páru, predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a členov kolégia komisárov, predsedu Európskej rady Antónia Costu, predstaviteľov dánskej vlády a dánskych europoslancov. Čestným hosťom bol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Frederiksenová ako hostiteľka podujatia pripomenula potrebu európskej jednoty v časoch, ktoré aj vzhľadom na vojnu na Ukrajine označila za najťažšie od druhej svetovej vojny.



Vo svojom prejave zdôraznila, že treba ekonomicky vybudovať silnejšiu Európu, aby európske firmy mali tie najlepšie príležitosti uspieť na globálnom trhu a aby mohli vytvárať pracovné miesta v Európe.



„Musíme znížiť byrokraciu a odstrániť administratívnu záťaž. Znížiť našu závislosť. Posúvať Európu vpred spravodlivým spôsobom, pre všetkých našich občanov. A zatiaľ čo iní budujú colné bariéry, my by sme mali budovať nové partnerstvá,“ uviedla premiérka s odkazom na prebiehajúce snahy uzavrieť dohody o voľnom obchode s krajinami spoločenstva Mercosur, Mexikom či Indiou.



Obchodné dohody sú podľa jej slov potrebné nielen kvôli obchodu, ale aj kvôli budovaniu silných aliancií s partnermi „vo veľmi neistom svete“. A to bez toho, aby bolo ohrozené to, čo robí EÚ výnimočnou, čiže jej sociálny model a líderstvo v oblasti prechodu na zelenú ekonomiku.



„Toto je odkaz pre všetkých eurokomisárov. Zelenú transformáciu musíme vnímať ako kľúč k našej konkurencieschopnosti, k našej nezávislosti. Najmä od Ruska. Ako kľúč k našej budúcnosti. Musíme bojovať proti zmene klímy a prispôsobiť sa dramatickým zmenám, ktoré už vidíme v podobe povodní a búrok,“ opísala situáciu. V tejto súvislosti zdôraznila, že pre EÚ je kľúčové, aby si stanovila dlhodobý cieľ v oblasti klímy do roku 2040.



Vo svojom prejave sa dotkla aj oblasti energetiky a potreby znižovania energetickej závislosti EÚ.



„Ťažko tomu veriť, ale Rusko stále zostáva druhým najväčším vývozcom plynu do EÚ. Každý cent, ktorý posielame Rusku, však podporuje ruskú vojnovú mašinériu. Nemôžeme im naďalej platiť za zabíjanie Európanov. Musíme tvrdo pracovať na ukončení všetkého dovozu ruského plynu,“ vyhlásila Frederiksenová. Jej slová podporujú čerstvé plány REPowerEU predložené eurokomisiou, ktoré predvídajú ukončenie dovozu ruskej ropy a plynu do EÚ do konca roku 2027.



Premiérka zároveň pripomenula, že EÚ okrem zákazu dovozu energií z Ruska musí znížiť náklady na energiu, investovať viac do zavádzania čistej energie a infraštruktúry, „akú sme doteraz nevideli“, čo je podľa jej slov potrebné nielen pre súčasnú generáciu, „ale aj pre naše deti a vnúčatá“.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)