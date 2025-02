Frederiksenová: Dánsko je jedným z najbližších spojencov USA

Brusel 3. februára (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v pondelok zdôraznila, že Dánsko je jedným z najbližších spojencov USA. Reagovala tak na nedávne vyhlásenie amerického viceprezidenta J. D. Vancea, ktorý v nedeľnom rozhovore uviedol, že Dánsko "nie je dobrým spojencom" pre postoj ku Grónsku. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Vance v rozhovore pre televíziu Fox News o Dánsku vyhlásil, že podľa neho dostatočne nechráni Grónsko pred cudzím vplyvom. Vance tvrdí, že strategicky dôležité námorné trasy v okolí Dánskom kontrolovaného ostrova využívajú ruské a čínske lode a Kodaň si preto ako spojenec Washingtonu neplní svoju úlohu.



"Po boku Američanov sme bojovali desaťročia. Sme jedným z najdôležitejších a najlepších spojencov Spojených štátov, a preto si neželám, aby bolo Dánsko označované za zlého spojenca," uviedla Frederiksenová pred neformálnym stretnutím lídrov EÚ v Bruseli. Dánsko minulý týždeň oznámilo, že vyčlení približne 14,6 miliardy dánskych korún (1,9 miliardy eur) na posilnenie svojej vojenskej prítomnosti v Arktíde.



Nový americký prezident Donald Trump opakovane uviedol, že USA by mali prebrať kontrolu nad Grónskom. Ostrov je podľa neho dôležitý pre bezpečnosť USA. Grónsko, ktoré ašpiruje na nezávislosť od Dánska, má dôležitý geostrategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu.



V rozhovore tiež Vance uviedol, že 55.000 obyvateľov Grónska nie je spokojných s dánskou vládou a tým, ako Kodaň využíva nerastné suroviny na ostrove. Pokiaľ by USA prevzali kontrolu nad Grónskom, prezident Trump by v tejto otázke podľa neho zaujal úplne iný prístup. V nedávnom prieskume až 85 percent Grónčanov uviedlo, že nechcú byť súčasťou USA.