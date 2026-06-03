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Dánska premiérka predstavila vládu, v ktorej väčšinu tvoria ženy
Po viac ako dvoch mesiacoch rozhovoroch po marcových voľbách Frederiksenová v pondelok oznámila dohodu o zložení menšinovej vlády.
Autor TASR
Kodaň 3. júna (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu predstavila zloženie svojej novej vlády, ktorú po prvý raz v histórii tvorí viac žien než mužov. Na zozname sa objavili aj známe mená z jej predchádzajúcej vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Po viac ako dvoch mesiacoch rozhovoroch po marcových voľbách Frederiksenová v pondelok oznámila dohodu o zložení menšinovej vlády zloženej z jej Sociálnych demokratov, Sociálnych liberálov, Ľavicových zelených a centristických Umiernených.
Pôjde už o tretiu vládu Frederiksenovej, ktorá by sa tak po vyslovení dôvery v parlamente mohla stať najdlhšie úradujúcou dánskou premiérkou od druhej svetovej vojny.
V stredu oznámila Frederiksenová mená nových ministrov. „Ide o vládu s 21 ministrami a po prvý raz v histórii Dánska je v nej viac ministeriek než ministrov,“ uviedla pred budovou kráľovského sídla Amalienborg. Do ministerských kresiel zasadne 11 žien a desať mužov.
V novej vláde sa objavia aj známe mená, napríklad vo funkcii ministra zahraničných vecí zostáva Lars Lökke Rasmussen. Rezortu financií bude šéfovať Peter Hummelgaard, ktorý v predošlej vláde pôsobil ako minister spravodlivosti. Jeho bývalú funkciu prevezme Nicolai Wammen.
AFP konštatuje, že Hummelgaard aj Wammen sú vnímaní ako možní nástupcovia Frederiksenovej na poste predsedu Sociálnych demokratov. Novinárka verejnoprávnej televízie DR Christine Cordsenová, tvrdí, že „povýšenie“ Hummelgaarda z ministra spravodlivosti na ministra financií značí, že je Frederiksenovej kandidátom.
Frederiksenová v utorok predstavila politickú platformu sľubujúcu podporu rodinám, ktoré zápasia so zvyšujúcimi sa cenami. Zároveň prisľúbila udržať reštriktívnu imigračnú politiku.
Sociálni demokrati dosiahli v marcových voľbách svoj najhorší výsledok od roku 1903, ale s 38 miestami zostali najsilnejšou stranou v parlamente.
Väčšinu nezískal ani ľavicový ani pravicový blok. Keďže majú štyri strany v novej koalícii spolu len 82 zo 179 kresiel, vláda sa bude musieť pri schvaľovaní zákonov spoliehať na podporu ďalších strán v parlamente.
Po viac ako dvoch mesiacoch rozhovoroch po marcových voľbách Frederiksenová v pondelok oznámila dohodu o zložení menšinovej vlády zloženej z jej Sociálnych demokratov, Sociálnych liberálov, Ľavicových zelených a centristických Umiernených.
Pôjde už o tretiu vládu Frederiksenovej, ktorá by sa tak po vyslovení dôvery v parlamente mohla stať najdlhšie úradujúcou dánskou premiérkou od druhej svetovej vojny.
V stredu oznámila Frederiksenová mená nových ministrov. „Ide o vládu s 21 ministrami a po prvý raz v histórii Dánska je v nej viac ministeriek než ministrov,“ uviedla pred budovou kráľovského sídla Amalienborg. Do ministerských kresiel zasadne 11 žien a desať mužov.
V novej vláde sa objavia aj známe mená, napríklad vo funkcii ministra zahraničných vecí zostáva Lars Lökke Rasmussen. Rezortu financií bude šéfovať Peter Hummelgaard, ktorý v predošlej vláde pôsobil ako minister spravodlivosti. Jeho bývalú funkciu prevezme Nicolai Wammen.
AFP konštatuje, že Hummelgaard aj Wammen sú vnímaní ako možní nástupcovia Frederiksenovej na poste predsedu Sociálnych demokratov. Novinárka verejnoprávnej televízie DR Christine Cordsenová, tvrdí, že „povýšenie“ Hummelgaarda z ministra spravodlivosti na ministra financií značí, že je Frederiksenovej kandidátom.
Frederiksenová v utorok predstavila politickú platformu sľubujúcu podporu rodinám, ktoré zápasia so zvyšujúcimi sa cenami. Zároveň prisľúbila udržať reštriktívnu imigračnú politiku.
Sociálni demokrati dosiahli v marcových voľbách svoj najhorší výsledok od roku 1903, ale s 38 miestami zostali najsilnejšou stranou v parlamente.
Väčšinu nezískal ani ľavicový ani pravicový blok. Keďže majú štyri strany v novej koalícii spolu len 82 zo 179 kresiel, vláda sa bude musieť pri schvaľovaní zákonov spoliehať na podporu ďalších strán v parlamente.