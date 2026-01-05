< sekcia Zahraničie
Frederiksenová protestovala proti výrokom Trumpa o Grónsku
Trump po svojom návrate do úradu v januári tohto roka viackrát naznačil, že Grónsko by sa malo stať súčasťou Spojených štátov. Odvolával sa na bezpečnostné dôvody a záujem o nerastné zdroje ostrova.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kodaň 4. januára (TASR) - Grónsko a Dánsko vyjadrili pohoršenie po tom, čo manželka vplyvného poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa zverejnila na sociálnej sieti obrázok, na ktorom je Grónsko vymaľované farbami vlajky USA. Šéf Bieleho domu v nedeľu zase zopakoval tvrdenie, že Spojené štáty potrebujú Grónsko. Dánska premiérka Mette Frederiksenová proti jeho výrokom vyjadrila protest. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Upravenú fotografiu dánskeho autonómneho územia zverejnila Katie Millerová, manželka politického poradcu Bieleho domu Stephena Millera, na sieti X v sobotu neskoro večer - po vojenskom zásahu USA vo Venezuele, pri ktorom americké jednotky zadržali prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Príspevok komentovala slovom „Čoskoro“.
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v reakcii označil takéto výroky za neúctivé. Na sociálnej sieti X napísal, že vzťahy medzi štátmi a ľuďmi sú „postavené na vzájomnom rešpekte a medzinárodnom práve - nie na symbolických gestách, ktoré ignorujú naše postavenie a naše práva“. Podľa neho však nie je dôvod na paniku ani obavy. „Naša krajina nie je na predaj a o našej budúcnosti nerozhodujú príspevky na sociálnych médiách,“ uviedol.
Trump po svojom návrate do úradu v januári tohto roka viackrát naznačil, že Grónsko by sa malo stať súčasťou Spojených štátov. Odvolával sa na bezpečnostné dôvody a záujem o nerastné zdroje ostrova. Grónsko a Dánsko túto myšlienku dôrazne odmietajú.
Záujem o najväčší ostrov na svete prejavil Trump aj v nedeľu v telefonickom rozhovore pre magazín The Atlantic. Na otázku o dôsledkoch operácie vo Venezuele pre Grónsko odpovedal, že rozhodnutie je na ostatných. „Budú sa musieť rozhodnúť sami. Naozaj neviem. Ale Grónsko určite potrebujeme. Potrebujeme ho na obranu,“ uviedol.
Dánska premiérka Frederiksenová následne vyzvala Spojené štáty, aby prestali s „ohrozovaním svojho historického spojenca“. Považuje za absolútne absurdné tvrdiť, že USA by mali prevziať kontrolu nad Grónskom. „Spojené štáty nemajú právo anektovať žiadnu z troch častí Dánskeho kráľovstva,“ uviedla vo vyhlásení. Kráľovstvo tvorí Dánsko, Grónsko a Faerské ostrovy.
Dánsky veľvyslanec v USA Jesper Moller Sorensen už predtým reagoval na príspevok Millerovej, ktorá za Trumpovho prvého mandátu pracovala na ministerstve vnútra a neskôr aj pre vtedajšieho viceprezidenta Mikea Pencea. Sorensen na X pripomenul, že Dánsko a Spojené štáty spolupracujú na posilňovaní bezpečnosti v Arktíde. „Sme blízki spojenci a ako takí by sme mali naďalej spolupracovať,“ dodal.
Upravenú fotografiu dánskeho autonómneho územia zverejnila Katie Millerová, manželka politického poradcu Bieleho domu Stephena Millera, na sieti X v sobotu neskoro večer - po vojenskom zásahu USA vo Venezuele, pri ktorom americké jednotky zadržali prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Príspevok komentovala slovom „Čoskoro“.
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v reakcii označil takéto výroky za neúctivé. Na sociálnej sieti X napísal, že vzťahy medzi štátmi a ľuďmi sú „postavené na vzájomnom rešpekte a medzinárodnom práve - nie na symbolických gestách, ktoré ignorujú naše postavenie a naše práva“. Podľa neho však nie je dôvod na paniku ani obavy. „Naša krajina nie je na predaj a o našej budúcnosti nerozhodujú príspevky na sociálnych médiách,“ uviedol.
Trump po svojom návrate do úradu v januári tohto roka viackrát naznačil, že Grónsko by sa malo stať súčasťou Spojených štátov. Odvolával sa na bezpečnostné dôvody a záujem o nerastné zdroje ostrova. Grónsko a Dánsko túto myšlienku dôrazne odmietajú.
Záujem o najväčší ostrov na svete prejavil Trump aj v nedeľu v telefonickom rozhovore pre magazín The Atlantic. Na otázku o dôsledkoch operácie vo Venezuele pre Grónsko odpovedal, že rozhodnutie je na ostatných. „Budú sa musieť rozhodnúť sami. Naozaj neviem. Ale Grónsko určite potrebujeme. Potrebujeme ho na obranu,“ uviedol.
Dánska premiérka Frederiksenová následne vyzvala Spojené štáty, aby prestali s „ohrozovaním svojho historického spojenca“. Považuje za absolútne absurdné tvrdiť, že USA by mali prevziať kontrolu nad Grónskom. „Spojené štáty nemajú právo anektovať žiadnu z troch častí Dánskeho kráľovstva,“ uviedla vo vyhlásení. Kráľovstvo tvorí Dánsko, Grónsko a Faerské ostrovy.
Dánsky veľvyslanec v USA Jesper Moller Sorensen už predtým reagoval na príspevok Millerovej, ktorá za Trumpovho prvého mandátu pracovala na ministerstve vnútra a neskôr aj pre vtedajšieho viceprezidenta Mikea Pencea. Sorensen na X pripomenul, že Dánsko a Spojené štáty spolupracujú na posilňovaní bezpečnosti v Arktíde. „Sme blízki spojenci a ako takí by sme mali naďalej spolupracovať,“ dodal.