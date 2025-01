Frederiksenová s Macronom: Lídri v EÚ podporujú zachovávanie hraníc

Kodaň 28. januára (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok povedala, že politickí lídri v Európe i mimo nej plne podporujú zachovávanie rešpektu voči hraniciam iných krajín. Uviedla to po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Jasný odkaz od priateľov v severských krajinách a v Európe, ale aj mimo Európy je, že, samozrejme, treba rešpektovať územia a suverenitu štátov. Je to kľúčové pre medzinárodné spoločenstvo, ktoré sme spoločne budovali od druhej svetovej vojny," povedal Frederiksenová pre dánsku televíznu stanicu TV2.



Frederiksenová je na diplomatickej ceste po európskych krajinách v čase, keď nový americký prezident Donald Trump čoraz častejšie hovorí o plánoch získať poloautonómny dánsky ostrov Grónsko. Ešte pred návštevou Paríža sa v utorok v Berlíne stretla s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.



Rovnako ako v prípade Macrona sa ani vo vystúpení so Scholzom pre médiá nevyjadrila priamo ku Grónsku či Trumpovým slovám. "Je na Európe, aby určovala svoju budúcnosť," zdôraznila však s tým, že Európa by mala prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť a posilniť svoju obranu.



Trump ešte pred svojím nástupom do úradu vyvolal začiatkom januára rozruch, keď odmietol vylúčiť vojenský nátlak s cieľom získať Grónsko aj Panamský prieplav pod kontrolu USA. Grónsko, ktoré ašpiruje na nezávislosť, má dôležitý geostrategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu. Trump v sobotu pred novinármi zopakoval presvedčenie, že sa mu Grónsko podarí pripojiť k USA.



Dánska premiérka sa počas uplynulého víkendu stretla aj s lídrami Fínska, Švédska a Nórska. Všetci podľa nej chápu závažnosť situácie a pevne stoja za Dánskom.