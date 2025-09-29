Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Frederiksenová: Stále nevieme, kto pilotoval drony nad Dánskom

Na snímke Mette Frederiksenová. Foto: TASR/AP

Neidentifikované lietajúce objekty sa prvýkrát objavili 22. septembra nad letiskom v Kodani, ktoré bolo následne dočasne uzavreté.

Autor TASR
Kodaň 29. septembra (TASR) — Dánsku sa zatiaľ nepodarilo zistiť, kto riadil drony, ktoré v uplynulých dňoch narušili dopravu na civilných letiskách a prelietavali aj nad vojenskými zariadeniami. Uviedla to v pondelok na Facebooku dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorá zároveň poukázala na Rusko ako na krajinu ohrozujúcu bezpečnosť Európy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.

Úrady nemôžu určiť, kto stojí za týmito hybridnými útokmi. Môžeme však povedať, že existuje jedna krajina, ktorá ohrozuje bezpečnosť Európy – a tou je Rusko. Putin nás chce rozdeliť. Urobím všetko pre to, aby nikdy neuspel,“ napísala Frederiksenová.

Ocenila „silné spojenectvo“ v EÚ a NATO a poďakovala sa viacerým krajinám, ktoré do Dánska posielajú vojakov, personál a ďalšie kapacity.

Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen ubezpečil, že vláda pokračuje v zavádzaní ďalších bezpečnostných opatrení a pripravuje nákup alebo prenájom vybavenia proti dronom, ktoré bude dodané ihneď alebo v blízkej budúcnosti.

Dánsky minister spravodlivosti Peter Hummelgaard v pondelok na tlačovej konferencii povedal, že Dánsko sa musí vyrovnať s novou realitou hybridných útokov, rovnako ako sa muselo vyrovnať s teroristickou hrozbou po útokoch na USA z 11. septembra 2001.

Toto je realita v Dánsku a niekoľkých ďalších krajinách. Útoky budú pokračovať – takto vyzerá hybridná vojna,“ konštatoval Hummelgaard.

Neidentifikované lietajúce objekty sa prvýkrát objavili 22. septembra nad letiskom v Kodani, ktoré bolo následne dočasne uzavreté. O dva dni neskôr boli takéto objekty pozorované nad štyrmi letiskami vrátane vojenskej základne a 26. septembra nad vojenským letiskom ležiacom pri meste Karup.

Podporu Dánsku pri ochrane jeho vzdušného priestoru vo forme expertnej misie už ponúkli krajiny ako Francúzsko, Švédsko, Nemecko a Ukrajina.

Dánska vláda rozhodla, že tento týždeň od 29. septembra do 3. októbra bude vzdušný priestor krajiny uzatvorený pre civilné drony. Urobila tak z dôvodu neformálneho summitu EÚ, ktorý sa uskutoční v stredu v Kodani.
