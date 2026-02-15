< sekcia Zahraničie
Frederiksenová: Trumpova túžba vlastniť Grónsko pretrváva
Šéf Bieleho domu opakovane hrozil anexiou Grónska.
Autor TASR
Mníchov 15. februára (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v sobotu uviedla, že si myslí, že americký prezident Donald Trump stále túži po Grónsku, hoci ustúpil od svojich nedávnych hrozieb o získaní tohto ostrova silou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na otázku na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) o tom, či Trump stále chce vlastniť Grónsko, odpovedala: „Bohužiaľ, myslím si, že tá túžba je stále rovnaká.“
Šéf Bieleho domu opakovane hrozil anexiou Grónska. Snahu získať najväčší ostrov na svete pod kontrolu Spojených štátov odôvodňoval národnou bezpečnosťou a údajnou prítomnosťou Číny a Ruska v oblasti. V januári ale od svojej hrozby ustúpil po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a širšieho arktického regiónu.
Trumpove ambície týkajúce sa Grónska – autonómneho územia Dánska - vyvolali napätie medzi USA a Európou. Hoci minulý mesiac ustúpil od svojich hrozieb získať tento ostrov, vzťahy podľa AFP naďalej ostávajú napäté.
„Všetci sa nás pýtajú, či si myslíme, že je koniec. Nie, nemyslíme si, že je koniec.“ povedala Frederiksenová na panelovej diskusii na MSC o Arktickej bezpečnosti.
Frederiksenová a premiér Grónska Jens-Frederik Nielsen uviedli, že tlak na obyvateľov tohto ostrova je „neprijateľný“.
Nielsen však tvrdí, že niektoré kroky boli podniknuté „správnym smerom“.
„Teraz máme pracovnú skupinu, je to dobré. Pokúsime sa nájsť riešenie. A samozrejme, existujú červené čiary, ktoré nebudú prekročené. A budeme sa držať našej stratégie,“ povedala Frederiksenová.
AFP pripomína, že bola zriadená pracovná skupina zložená z predstaviteľov Dánska, Grónska a Spojených štátov s cieľom diskutovať o bezpečnostných obavách Washingtonu v Arktíde, no podrobnosti neboli zverejnené.
Frederiksenová a Nielsen sa k situácii ohľadom Grónska vyjadril po tom, čo sa v piatok nakrátko stretli s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom na okraj MSC. Dánska premiérka toto stretnutie označila za konštruktívne.
