Frederiksenová začala proces formovania novej dánskej vlády

Kodaň 2. novembra (TASR) - Dánska ľavicová premiérka Mette Frederiksenová začala v stredu proces formovania novej vlády po tom, čo v utorok v predčasných voľbách zvíťazil blok stredoľavých strán na čele s jej sociálnymi demokratmi. TASR informuje na základe správ prevzatých z agentúr AFP a DPA.



Frederiksenovej sociálni demokrati obhájili pozíciu najsilnejšej strany, pričom so ziskom 27,5 percenta hlasov dosiahli aj svoj najlepší výsledok od roku 2001. Blok stredoľavých strán si zaistil tesnú väčšinu 90 poslancov v 179-člennom zákonodarnom zbore.



Rokovania o vytvorení novej vlády sa majú začať v piatok a budú trvať zrejme niekoľko týždňov, poznamenala Frederiksenová. Ako povedala pre stanicu TV2, do svojej oficiálnej rezidencie severne od Kodane pozve na rozhovory všetky strany, ako aj zástupcov z Grónska a Faerských ostrovov.



"Bude to veľmi, veľmi ťažké. Nevieme, či to bude možné, avšak budeme sa usilovať (zostaviť vládu) zo všetkých síl," povedala Frederiksenová v stredu počas straníckej debaty.



Ešte predtým podala do rúk kráľovnej Margaréty II. demisiu svojej odchádzajúcej vlády. Dánska panovníčka ju následne poverila zostavením novej vlády po tom, ako sa individuálne stretla s lídrami 11 ďalších dánskych parlamentných strán.



Novú vládu čaká podľa Frederiksenovej množstvo práce. "Potrebujeme núdzový plán pre dánsky systém zdravotnej starostlivosti, aby sme mohli skrátiť čakacie doby. Potrebujeme dlhodobý plán pre systém sociálneho zabezpečenia a musíme pokračovať v práci ohľadom zelenej tranzície," povedala novinárom.



Frederiksenová viedla od roku 2019 menšinovú vládu sociálnych demokratov, ktorú podporovali ľavicové strany. Pred voľbami sa vyslovila za širokú koalíciu naprieč politickým spektrom s argumentom, že v čase medzinárodnej neistoty je potrebná politická jednota. Väčšina jej spojencov však dáva prednosť čisto ľavicovo orientovanej vláde.