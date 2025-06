Frederiksenová: Zvýšenie výdavkov na obranu do roku 2032 príde neskoro

Kodaň 2. júna (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v pondelok varovala regionálnych spojencov, že cieľ NATO týkajúci sa zvýšenia výdavkov na obranu do roku 2032 príde "príliš neskoro". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Na stretnutí severských a pobaltských štátov NATO v Litve sa Frederiksenová vyjadrila k návrhu na zvýšenie investícií do obrany a bezpečnosti. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa by krajiny mali na obranu vyčleniť päť percent HDP do roku 2032.



„Dúfam, že na summite NATO v Haagu (24. až 26. júna) sa dohodneme na vyčlenení 3,5 percenta (HDP) pre ozbrojené sily a ďalších 1,5 percenta na širšie výdavky súvisiace s obranou," povedala premiérka pre dánsku verejnoprávnu televíziu DR. „Otázkou v tejto chvíli ostáva, či to dosiahneme pred rokom 2032. Podľa môjho názoru je to príliš neskoro,“ skonštatovala Frederiksenová.



Šéf Bieleho domu vyvíja tlak na členské štáty Aliancie, aby zvýšili výdavky na spomínaných päť percent, čo však v súčasnosti nedosahuje žiadna z 32 krajín vrátane USA. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v reakcii na to predložil návrh, aby sa do roku 2032 vyčlenilo 3,5 percenta HDP na priame výdavky na obranu a 1,5 percenta na ďalšie výdavky súvisiace s bezpečnosťou.



Dánska premiérka nastúpila do úradu v roku 2019 a odvtedy prudko zvýšila výdavky krajiny na obranu, najmä po začatí ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. „Keď som sa stala premiérkou, vyčleňovali sme na obranu 1,3 percenta HDP,“ poznamenala. „V súčasnosti investujeme viac ako tri percentá, no nie je to dosť. V nadchádzajúcich rokoch potrebujeme zvýšiť výdavky na obranu,“ dodala Frederiksenová.