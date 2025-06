Frederiksenová:Nepoddáme sa tlaku USA v súvislosti s prevzatím Grónska

Kodaň 5. júna (TASR) - Dánsko sa podľa premiérky Mette Frederiksenovej nepoddá „neakceptovateľnému“ tlaku zo strany Spojených štátov, ktoré chcú prevziať kontrolu nad Grónskom. Vyhlásila to vo štvrtok vo svojom prejave pri príležitosti Dňa ústavy. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



„V uplynulých mesiacoch boli Grónsko a Dánsko vystavené neprijateľnému tlaku zo strany nášho najbližšieho spojenca. Svetový poriadok, ktorý sme budovali po celé generácie, je spochybňovaný ako nikdy predtým,“ upozornila Frederiksenová v prejave s odkazom na USA. „Ale my sa nepoddáme, my Dáni takí nie sme,“ deklarovala premiérka.



Americký prezident Donald Trump už od svojho zvolenia do úradu hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom, ktoré je poloautonómnou súčasťou Dánska. Na uskutočnenie tohto zámeru nevylúčil ani použitie sily. Často to odôvodňuje národnou a medzinárodnou bezpečnosťou.



Americkú základňu Pituffik na najväčšom ostrove sveta v marci navštívil americký viceprezident J. D. Vance. Na mieste kritizoval Dánsko, ktoré podľa neho nerobí dostatok na zaistenie bezpečnosti Grónska, a povedal, že Spojené štáty by to dokázali lepšie.



Podľa prieskumov väčšina obyvateľov tohto strategicky významného ostrova podporuje nezávislosť od Dánska, ale neželajú si byť súčasťou USA.



Frederiksenová vo štvrtkovom prejave upozornila, že pre postoj Trumpovej administratívy sú ohrozené základné princípy transatlantického partnerstva, akými sú štátna suverenita, rešpektovanie nemennosti hraníc a právo obyvateľstva na sebaurčenie.