Frederiksenová:Sme v hybridnej vojne,naša reakcia musí byť dôraznejšia
Autor TASR
Kodaň 1. októbra (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu varovala, že nedávne incidenty s dronmi, ktoré narušili prevádzku dvoch dánskych letísk, „sú iba začiatkom“ a situácia sa podľa nej „bude zhoršovať a bude stále vážnejšia“. Šéfka dánskej vlády tvrdí, že Rusko voči Európe vedie hybridnú vojnu a reakcia európskych krajín preto musí byť dôraznejšia. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.
„Dúfam, že si teraz všetci uvedomujú, že prebieha hybridná vojna,“ vyhlásila dánska premiérka pred neformálnym summitom lídrov EÚ v Kodani. „Z európskeho hľadiska existuje len jedna krajina, ktorá pre nás predstavuje hrozbu, a tou je Rusko – a preto musíme dôrazne odpovedať,“ povedala.
Frederiksenová zdôraznila, že je potrebné, aby sa Európa vyzbrojila, posilnila svoje spôsobilosti a viac inovovala. „Zároveň však musíme byť veľmi, veľmi transparentní a úprimní. V hybridnej vojne sa nemôžete brániť proti všetkým rôznym druhom aktivít,“ konštatovala.
Európa je podľa nej v súčasnosti v najzložitejšej a najnebezpečnejšej situácii od konca druhej svetovej vojny. Zdôraznila, že kontinent čelí hrozbám vyplývajúcim zo „skutočnej vojny“ na Ukrajine a novým hrozbám vyplývajúcim z hybridnej vojny.
„Cieľom hybridnej vojny je ohroziť nás, rozdeliť nás, destabilizovať nás. Prvý deň použiť drony, druhý kybernetické útoky a tretí sabotáž,“ varovala Frederiksenová.
Európski predstavitelia budú v stredu diskutovať o posilnení vlastnej obrany a podpore pre Kyjev. V Dánsku, ktoré hostí neformálny summit, došlo minulý týždeň k niekoľkým incidentom, pri ktorých dosiaľ neznáme drony preleteli nad tamojšími letiskami či vojenskými objektmi. Kodaň preto posilnila bezpečnostné opatrenia a počas tohto týždňa zakázala prelety všetkých civilných bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore krajiny.
