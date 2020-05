Freedom House: Maďarsko už nie je demokraciou

Budapešť 6. mája (TASR) - Maďarsko, Srbsko a Čierna Hora sa po bezprecedentnom "ohromujúcom rozklade demokracie" už nemôžu nazývať demokraciami. Uvádza to mimovládna organizácia Freedom House vo svojej najnovšej výročnej správe, v ktorej sa spresňuje, že v týchto krajinách klesajú štandardy v oblasti riadenia, spravodlivosti, volieb i slobody médií.



Portál Politico uvádza, že najnovšia správa Freedom House dôrazne kritizuje Srbsko, Čiernu Horu a Maďarsko za pokles demokratických štandardov a klasifikuje všetky tri krajiny prvýkrát ako "hybridné režimy".



Úpadok Maďarska bol najvýraznejší v histórii štátov v štádiu prechodu k demokracii, konštatuje Freedom House.



Pripomína, že od roku 2005 bolo Maďarsko jedným z troch priekopníkov demokracie, ale v roku 2020 sa stalo prvou krajinou, ktorá zostúpila o dve kategórie režimov a úplne opustila skupinu demokracií.



Balkánske štáty Srbsko a Čierna Hora tiež stratili svoje demokratické postavenie, a to prvýkrát od roku 2003, pričom k tomu došlo v dôsledku systémovej politickej korupcie, zneužívania moci a vplyvu ich prezidentmi Aleksandarom Vučičom a Milom Djukanovičom.



Správa Freedom House sa týka 29 krajín východnej Európy, Balkánu a bývalého komunistického bloku a delí ich do piatich kategórií: konsolidované demokracie, čiastočne konsolidované demokracie, prechodné alebo hybridné režimy, čiastočne konsolidované autoritárske režimy a konsolidované autoritárske režimy.



Maďarsko sa podľa správy stalo hybridným režimom "v šedej zóne medzi demokraciami a čistými autokraciami".



Správa však vyzdvihuje príklad Slovenska, kde vyšetrovanie vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice odhalilo sieť politikov na vysokej úrovni, predstaviteľov justície a ľudí z prostredia organizovaného zločinu, ktorí boli spojení s Marianom Kočnerom, podnikateľom blízkym podsvetiu obvineným z objednania vrážd oboch spomínaných mladých ľudí.



Spravodajský portál Balkan Inside citoval aj pasáž zo správy Freedom House týkajúcu sa Poľska. Píše sa v nej, že Poľsko sa vyznačuje "systematickým, cieleným a agresívnym charakterom vládnych útokov na nezávislosť súdnictva".



Ak bude Poľsko pokračovať v tomto kurze, pripojí sa k hybridným režimom a autokraciám, ktoré justíciu rutinne politizujú.



Zselyke Csákyová, riaditeľka výskumného oddelenia organizácie Freedom House pre Európu a Áziu, uviedla, že Poľsko sa už v správe jej organizácie neklasifikuje ako konsolidovaná demokracia predovšetkým pre ničivé zmeny v súdnictve presadzované vládnucej stranou Právo a spravodlivosť (PiS).



V Albánsku, Bulharsku, Čiernej Hore, Srbsku a Rumunsku autori správy zaznamenali problémy s vládami, ktoré neumožňujú opozícii riadne sa zúčastňovať na tvorbe právnych predpisov, čo v niektorých z týchto krajín viedlo k bojkotu parlamentu opozíciou.



Freedom House tiež konštatuje, že pokusy Ruska o ovplyvňovanie diania v iných štátoch sú už dlhé roky problematické. Upozorňuje aj na to, že Čína v súčasnosti používa tzv. "dlhovú diplomaciu", keď poskytuje krajinám finančné prostriedky "spôsobom, ktorý vytvára politickú závislosť". Okrem Ruska a Číny v regióne rastie aj vplyv Turecka, píše sa v správe.



Americká nezisková organizácia Freedom House bola založená v roku 1941 Wendellom Willkiem a Eleanor Rooseveltovou a označuje sa za "jasný hlas demokracie a slobody vo svete".