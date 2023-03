Freedom House: Stav slobody vo svete klesá, v SR je problémom korupcia

Washington 9. marca (TASR) - V Peru a Burkine Faso došlo vlani k zhoršeniu celkového stavu slobody. Avšak mnohé ďalšie štáty zaznamenali zlepšenie podmienok, čo dáva nádej v boji proti autoritárstvu. Vyplýva to z najnovšej správy americkej mimovládnej organizácie Freedom House. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V dokumente zverejnenom vo štvrtok na internetovej stránke organizácie sa uvádza, že z celosvetového hľadiska sa stav slobody zhoršuje už 17. rok po sebe. K zhoršeniu v oblasti slobody došlo aj v Rusku, Nikarague, Salvádore a Maďarsku.



Peru, kde bol vlani odvolaný prezident Pedro Castillo po pokuse rozpustiť parlament a vládnuť prostredníctvom výnosov, bolo presunuté zo skupiny slobodných krajín do skupiny čiastočne slobodných. Burkina Faso, ktorá zažila dva prevraty v roku 2022, bola zaradená do skupiny neslobodných krajín.



Kolumbia a Lesotho boli preklasifikované z čiastočne slobodných krajín na slobodné. Autori správy zaznamenali zlepšenie v oblasti slobody aj v ďalších krajinách vrátane Slovinska, Kosova, Kene, Malajzie, Filipín a Zambie.



Status slobodnej krajiny za rok 2022 dostalo 84 zo 195 krajín vrátane Slovenska. Celkovo v 34 krajinách zaznamenal Freedom House zlepšenie v oblasti politických práv a občianskych slobôd v porovnaní s 35 krajinami, kde nastalo zhoršenie podmienok, čo podľa organizácie signalizuje možné spomalenie poklesu stavu slobody vo svete.



Na Slovensku autori správy vyzdvihli pravidelné parlamentné voľby a pokojné odovzdávanie moci medzi súperiacimi politickými stranami. Zatiaľ čo občianske slobody sú podľa Freedom House vo všeobecnosti chránené, demokratické inštitúcie brzdí zakorenená diskriminácia Rómov a rastúca politická nevraživosť voči migrantom a utečencom. Problémom zostáva aj politická korupcia, píše sa v správe.



Zo všetkých ukazovateľov, ktoré Freedom House používa na hodnotenie politických práv a občianskych slobôd v jednotlivých krajinách, najväčšie obmedzovanie od roku 2005 zaznamenali v oblasti slobody médií a slobody prejavu.



Novinári čelia neustálym útokom zo strany autokratov a ich priaznivcov a zároveň nemajú dostatočnú ochranu pred zastrašovaním a násilím dokonca ani v niektorých demokratických krajinách. V správe sa uvádza, že v roku 2022 sloboda médií bola pod tlakom v najmenej 157 krajinách a územiach.