Freuding: Európa vie poskytnúť Ukrajine dostatočnú podporu aj bez USA

Berlín 6. júna (TASR) - Európa je schopná poskytnúť Ukrajine dostatočnú podporu v jej obrane proti Rusku aj v prípade, keby sa Spojené štáty rozhodli úplne zastaviť vojenskú pomoc. Pre agentúru Reuters to v piatok povedal nemecký generálmajor Christian Freuding, ktorý zodpovedá za koordináciu dodávok vojenskej pomoci pre Kyjev, informuje TASR.



Freuding pripomenul, že európski členovia NATO a Kanada už spoločne Ukrajine poskytli viac vojenskej pomoci ako USA, ktoré brániacej sa krajine dodali zbrane za 20 miliárd dolárov.



„Vojna proti Ukrajine zúri na našom kontinente, je vedená aj proti európskemu bezpečnostnému poriadku. Ak bude politická vôľa, potom budú aj prostriedky, ktoré do značnej miery vykompenzujú americkú podporu," povedal Freuding v rozhovore.



Ukrajina v súčasnosti naďalej dostáva dodávky zbraní, ktoré schválil bývalý prezident USA Joe Biden. Nie je však jasné, či jeho nástupca Donald Trump poskytne Kyjevu novú podporu ani či umožní tretím krajinám nakupovať americké zbrane pre Ukrajinu, pripomína Reuters.



Nemecký generál tiež v súvislosti s možným útokom Ruska na iné európske krajiny upozornil, že Moskva má pripravený plán na obnovu a rozvoj svojej armády a očakáva sa, že sa jej podarí do roku 2026 zdvojnásobiť početný stav pozemných síl na 1,5 milióna príslušníkov. „Prijímajú podstatne viac vojakov ako potrebujú a vyrábajú nadbytočné zásoby munície, ktorú uskladňujú,“ poznamenal Freuding.