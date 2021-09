Front národného odboja: Boj proti Talibanu bude pokračovať

Prečítajte si aj: Taliban dobyl afganskú provinciu Pandžšír, tvrdí jeho hovorca Mudžáhid



Kábul 6. septembra (TASR) - Sily odporu proti radikálnemu hnutiu Taliban v afganskom údolí Pandžšír sa v pondelok zaprisahali, že budú v boji pokračovať. Vyhlásili to po tom, ako Taliban oznámil, že dobyl celú túto oblasť. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.Front národného odboja spresnil, že je rozmiestnený nav celom údolí, a dodal, žeHovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid v pondelok už skôr vo vyhlásení napísal, že Talibanposlednú odbojnú afganskú provinciu Pandžšír.Mudžáhid dodal, že niektorí bojovníci protitalibanského frontu národného odboja, píše ruská tlačová agentúra TASS. Zároveň obyvateľov tejto provincie hovorca uistil, že Taliban sa im nebude mstiť.Fotky zverejnené na sociálnych sieťach zobrazujú talibov stojacich pred sídlom guvernéra provincie Pandžšír, píše agentúra Reuters.Front národného odboja založil v Pandžšíre Ahmad Masúd, syn zavraždeného veliteľa niekdajšej Spojenými štátmi podporovanej protitalibanskej Severnej aliancie Ahmada Šáha Masúda.Ahmad Masúd sa do rodného Pandžšíru stiahol spolu s bývalým afganským viceprezidentom Amrulláhom Sálihom po ofenzíve Talibanu v polovici augusta, keď talibovia dobyli Afganistan.Front národného odboja pozostáva z niekoľkých tisícov príslušníkov miestnych milícií a zvyškov afganskej armády i špeciálnych jednotiek.Pandžšír je odľahlá, z veľkej časti neprístupná horská oblasť. Vchádza sa tam úzkou roklinou, kde sa útočníci môžu stať ľahkým terčom ozbrojencov rozostavených na vyššie položených miestach. Oblasť Taliban predtým v minulosti nikdy nedobyl a nepodarilo sa to ani sovietskej armáde.