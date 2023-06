Frontex: Grécko nereagovalo na podporu pri prevrátení lode s migrantmi

Varšava 27. júna (TASR) - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v pondelok uviedla, že Grécku ponúkla dodatočnú leteckú podporu krátko pred prevrátením plavidla prevážajúceho stovky migrantov v Iónskom mori. Od gréckych úradov však údajne nedostala žiadnu odpoveď. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rybárska loď sa 14. júna prevrátila a potopila pri gréckom Peloponéze s asi 750 ľuďmi na palube, čím táto tragédia patrí k najhorším v Stredozemnom mori. Prežilo len 104 mužov - Egypťanov, Pakistancov, Sýrčanov a Palestínčanov - a z mora vytiahli 82 tiel. Ďalšie stovky osôb sú nezvestné.



V súvislosti so stroskotaním lode sa upriamila pozornosť na grécke úrady a na to, či mohli zasiahnuť, aby zabránili katastrofe.



Agentúra Frontex v stanovisku zaslanom agentúre AFP tvrdí, že okrem dodatočnej leteckej podpory ponúkla vykonanie plánovanej leteckej hliadky, no grécke úrady ju požiadali, aby sa namiesto toho zúčastnila na pátracej a záchrannej operácii pri ostrove Kréta.



Talianske námorné záchranné koordinačné centrum (MRCC) krátko pred stroskotaním lode požiadalo lietadlo Frontexu, aby vyhľadalo rybárske plavidlo plné migrantov. Lietadlu sa ho podarilo spozorovať a desať minút ho aj monitorovalo, potom sa však muselo vrátiť na základňu, aby doplnilo palivo.