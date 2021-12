Frontex hlási výrazný nárast pokusov o nelegálne prekročenie hraníc EÚ

Varšava 16. decembra (TASR) - Počet pokusov o nelegálny prechod cez hranice Európskej únie sa počas prvých 11 mesiacov výrazne zvýšil. Na tzv. hlavných migračných trasách zaznamenali 184.180 takýchto prípadov, čo je o 60 percent viac než vlani za rovnaké obdobie. Oznámila to vo štvrtok Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), píše agentúra DPA.



Výrazne nižšie čísla z vlaňajška čo sa týka počtu snáh o nelegálny vstup do EÚ súvisia s protipandemickými opatreniami, ktoré zaviedli mnohé krajiny, pripomína DPA. V porovnaní s rokom 2019 však tiež ide o nárast, a to o viac ako 45 percent.



Frontex zaznamenal do konca novembra 2021 takmer 8000 pokusov o nezákonné prekročenie vonkajších hraníc na východe EÚ, čo je 13-násobne viac než vlani a 12-krát viac ako v roku 2019.



Väčšina z týchto migrantov pochádzala z Afganistanu, Sýrie a Iraku. "Situácia na (východnej) hranici vykazuje v novembri 2021 znaky deeskalácie, ale zostáva naďalej napätá," píše sa v správe tejto európskej agentúry.



Tisíce migrantov a utečencov sa už niekoľko týždňov pokúšajú dostať z Bieloruska do Poľska a pobaltských štátov. Krajiny Európskej únie obviňujú režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že láka migrantov z konfliktných oblastí do svojej krajiny a potom ich posiela k hraniciam eurobloku. Minsk sa podľa nich týmto spôsobom mstí za sankcie, ktoré EÚ uvalila na Lukašenkov režim za porušovanie ľudských práv, čo však Bielorusko popiera.



Frontex zaznamenal výrazný nárast nepovolených prechodov cez hranice i na tzv. západobalkánskej trase. Do novembra tam registroval okolo 55.310 takýchto prípadov, čo je nárast o 138 percent oproti údajom z vlaňajška.



Rovnako stúpol aj počet ľudí, ktorí sa pokúsili nelegálne dostať do Európy tzv. stredomorskou cestou vedúcou cez Sicíliu a Maltu. Frontex na tejto trase hlásil za prvých 11 mesiacov tohto roku 64.000 takýchto pokusov, čo predstavuje o 89 percent viac ako za rovnaký časový úsek pred rokom.