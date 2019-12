Frontex: Migranti sa plavia opäť viac cez východné Stredozemné more

Belehrad 12. decembra (TASR) - Počet zachytených prípadov, keď sa migranti preplavili do Európy, poklesol od začiatku tohto roka na trasách v západnej a strednej časti Stredozemného mora, ale zároveň nápadne stúpol v jeho východnej časti. Ukázali to údaje zverejnené vo štvrtok Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktoré prevzala tlačová agentúra DPA.



Celkový prílev na hlavných migračných trasách do Európy v novembri oproti predošlému mesiacu poklesol o 25 percent na približne 14.400 osôb, zatiaľ čo pri porovnaní celého 11-mesačného obdobia od začiatku roka vychádza pokles o desať percent na zhruba 124.600 osôb. Z tohto 11-mesačného súhrnného počtu pripadá vyše 74.100 osôb na trasu cez východnú časť Stredozemného mora, čo predstavuje medziročný nárast o 42 percent.



Početnosť vylodení migrantov v Egejskom mori síce v novembri poklesla o 20 percent, dôvodom však bolo nepriaznivé počasie a išlo o jav odporujúci trendu z predošlých mesiacov.



V západobalkánskom regióne tiež zaznamenali vyše 1900 ilegálnych prekročení suchozemských hraníc v novembri a vyše 10.600 za posledných 11 mesiacov, čo je dvojnásobok oproti roku 2018.



Migračnú trasu v centrálnom Stredomorí, prechádzajúcu predovšetkým cez Taliansko, použilo v novembri zhruba 1200 migrantov (medzimesačný pokles o 46 percent) a za posledných 11 mesiacov dokopy 13.200 migrantov (medziročný pokles o 43 percent). V západnom Stredomorí, kde migranti smerujú najmä do Španielska, zachytili 950 príchodov v novembri (pokles o 80 percent) a približne 22.200 od začiatku roka (pokles o vyše polovicu).