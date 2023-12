Frontex nasadil na fínsko-ruské hranice 55-členný tím

Helsinki 8. decembra (TASR) – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) vo štvrtok uviedla, že na stráženie fínsko-ruskej hranice nasadila 55-členný tím. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Frontex poskytnutie pomoci avizoval koncom novembra. Väčšinou ide o členov pohraničnej stráže, ktorí budú hliadkovať priamo v teréne do konca januára, povedal hovorca Frontexu Piotr Switalski. Dodal, že pomoc možno podľa potreby skrátiť alebo predĺžiť.



Fínske úrady uviedli, že od augusta dorazilo na rusko-fínsku hranicu takmer 1000 žiadateľov o azyl, najmä zo Somálska, Iraku a Jemenu. Helsinki obvinili Moskvu zo zneužívania migrantov na vyvíjanie nátlaku a označili to za "hybridnú operáciu".



Fínska pohraničná stráž priblížila, že niektoré väčšie skupiny migrantov sa už presunuli do iných častí Ruska, niektoré sa však naďalej pohybujú v okolí hranice.



Fínsko sa v novembri v dôsledku narastajúceho prílevu migrantov z ruského územia rozhodlo uzatvoriť všetky hraničné priechody s Ruskom.