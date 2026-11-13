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Frontex: Nelegálna migrácia do EÚ klesla takmer o tretinu
Počet nelegálnych prekročení hraníc pri vstupe do Európskej únie klesol.
Autor TASR
Varšava 13. novembra (TASR) - Počet nelegálnych prekročení hraníc pri vstupe do Európskej únie klesol. V prvých desiatich mesiacoch tohto roka ich bolo v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška o 29 percent menej, oznámila v piatok Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry DPA.
Agentúra so sídlom vo Varšave zaznamenala do konca októbra necelých 110.000 takýchto prekročení hraníc. Počty klesli na takmer všetkých hlavných migračných trasách, čo eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner pripísal intenzívnejšej medzinárodnej spolupráci.
„Pokles nelegálnej migrácie do EÚ je výsledkom dôslednej práce a väčšej stability v kľúčových regiónoch,“ uviedol Brunner vo vyhlásení. „Stoja za tým reformy, medzinárodné dohody a spoločné opatrenia s partnerskými krajinami pozdĺž migračných trás,“ dodal.
Najvýraznejší pokles, a to o 55 percent, zaznamenal Frontex na centrálnej stredomorskej trase medzi severnou Afrikou a Talianskom. Najväčší podiel na všetkých nelegálnych vstupoch do EÚ, takmer 60 percent, naďalej pripadal na východnú stredomorskú trasu. Počty však klesli aj tam, približne o 12 percent.
Opačný trend však zaznamenali v západnom Stredomorí, kde došlo v porovnaní s rokom 2025 k nárastu o 21 percent.
Obzvlášť výrazné zmeny nastali aj na západoafrickej trase pozdĺž atlantického pobrežia smerom k španielskym Kanárskym ostrovom. Na tejto trase prekročenia hraníc za rovnaké obdobie klesli o 13 percent. Celkový pokles však narušil októbrový nárast, keď bol počet prekročení štvornásobne vyšší ako v rovnakom mesiaci v roku 2025.
Pokusy dostať sa po mori do Európy sa často končia tragickými nehodami, keďže mnohé použité plavidlá nie sú dostatočne spôsobilé na plavbu na otvorenom mori. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prišlo tento rok len v samotnom Stredozemnom mori o život viac než 2000 ľudí.
Agentúra so sídlom vo Varšave zaznamenala do konca októbra necelých 110.000 takýchto prekročení hraníc. Počty klesli na takmer všetkých hlavných migračných trasách, čo eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner pripísal intenzívnejšej medzinárodnej spolupráci.
„Pokles nelegálnej migrácie do EÚ je výsledkom dôslednej práce a väčšej stability v kľúčových regiónoch,“ uviedol Brunner vo vyhlásení. „Stoja za tým reformy, medzinárodné dohody a spoločné opatrenia s partnerskými krajinami pozdĺž migračných trás,“ dodal.
Najvýraznejší pokles, a to o 55 percent, zaznamenal Frontex na centrálnej stredomorskej trase medzi severnou Afrikou a Talianskom. Najväčší podiel na všetkých nelegálnych vstupoch do EÚ, takmer 60 percent, naďalej pripadal na východnú stredomorskú trasu. Počty však klesli aj tam, približne o 12 percent.
Opačný trend však zaznamenali v západnom Stredomorí, kde došlo v porovnaní s rokom 2025 k nárastu o 21 percent.
Obzvlášť výrazné zmeny nastali aj na západoafrickej trase pozdĺž atlantického pobrežia smerom k španielskym Kanárskym ostrovom. Na tejto trase prekročenia hraníc za rovnaké obdobie klesli o 13 percent. Celkový pokles však narušil októbrový nárast, keď bol počet prekročení štvornásobne vyšší ako v rovnakom mesiaci v roku 2025.
Pokusy dostať sa po mori do Európy sa často končia tragickými nehodami, keďže mnohé použité plavidlá nie sú dostatočne spôsobilé na plavbu na otvorenom mori. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prišlo tento rok len v samotnom Stredozemnom mori o život viac než 2000 ľudí.