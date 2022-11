Frontex: Nelegálna migrácia do EÚ sa tento rok zvýšila o 70 percent

Brusel 14. novembra (TASR) - Počet nelegálnych prekročení vonkajších hraníc Európskej únie vzrástol v období od januára do októbra tohto roku o viac ako 70 percent. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré v pondelok zverejnila Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), informuje spravodajca TASR.



Agentúra Frontex zistila, že počas prvých desiatich mesiacov 2022 došlo k približne 275.500 neoprávneným vstupom na vonkajších hraniciach EÚ, čo je o 73 percent viac ako minulý rok v rovnakom období. Zároveň ide o najviac vstupov nelegálnych migrantov do Únie od roku 2016.



Len počas októbra nelegálne prekročilo hranice EÚ približne 36.500 ľudí, čo je o 47 percent viac ako v októbri 2021, keď v Európe platili protipandemické opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu.



Podľa údajov Frontexu najaktívnejšou zostáva migračná trasa cez západný Balkán, pričom počet zistených nelegálnych prechodov tam bol v októbri takmer trikrát vyšší ako pred rokom.



Túto situáciu Frontex vysvetľuje najmä zneužívaním bezvízového režimu v tomto regióne, ako aj opakovanými pokusmi o vstup do EÚ zo strany migrantov – najčastejšie z Burundi, Afganistanu a Iraku –, ktorí sa už nachádzajú v niektorej z krajín západného Balkánu.



Druhá najfrekventovanejšia trasa do EÚ vedie cez centrálne Stredomorie. Nelegálne vstupy do EÚ na tejto trase sa v porovnaní s minulým rokom zvýšili o takmer 50 percent.



Naopak, menej nelegálnych vstupov migrantov bolo zistených na západnej stredomorskej trase zo západoafrických trás a tiež na vonkajšej východnej pozemnej hranici EÚ.



Štatistiky Frontexu zároveň naznačili, že počet nelegálnych prechodov z EÚ do Spojeného kráľovstva cez Lamanšský prieliv sa v prvých mesiacoch tohto roku zvýšil o 70 percent na najmenej 62.323 pokusov.