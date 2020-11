Počet migrantov prichádzajúcich do EÚ cez západný Balkán stúpol

Varšava 17. novembra (TASR) – Hranice Európskej únie prekročil tento rok na trase vedúcej cez západný Balkán nelegálne viac než dvojnásobok migrantov v porovnaní s vlaňajškom, ich počty však výrazne klesli na trase cez Stredozemné more.



Vyplýva to z utorkovej správy Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), informovala agentúra AFP.



V októbri na západobalkánskej trase odhalili podľa Frontexu takmer 3500 nelegálnych prekročení hranice, čo oproti septembru nárast o viac než tretinu.



Predbežné údaje za prvých desať mesiacov tohto roka ukazujú vyše 19 700 zachytených migrantov, teda viac ako dvojnásobok počtu z rovnakého obdobia roka 2019.



Viac ako polovicu týchto migrantov tvorili Sýrčania, ďalšiu štvrtinu zasa Afganci, uviedol Frontex vo svojej správe.



Pokiaľ ide o EÚ ako celok, počet prekročení hraníc sa medziročne znížil o 21 percent, a to najmä vďaka poklesu počtu prichádzajúcich migrantov cez východnú a západnú časť Stredozemného mora.



V západnej časti Stredozemného mora eviduje Frontex za prvých desať mesiacov roka 2020 príchod 13 400 migrantov, čo je o 37 percent menej ako v prvých desiatich mesiacoch roka 2019.



Vo východnej časti Stredozemného mora – na trase medzi Tureckom a Gréckom – sa počty prichádzajúcich znížili o 75 percent.