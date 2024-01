Frontex: Počet nelegálnych prechodov hraníc do EÚ výrazne stúpol

Varšava 16. januára (TASR) - Počet nelegálnych prechodov hraníc do Európskej únie (380.000) dosiahol najvyššiu úroveň za takmer desaťročie, informovala v utorok Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Pohraničná agentúra EÚ v oznámení uviedla, že "v roku 2023 nastal výrazný nárast v prípadoch nelegálneho prechodu hraníc" a dosiahol najvyšší celkový počet za rok od roku 2016.



"To predstavuje 17-percentné zvýšenie oproti údajom v roku 2022 a naznačuje to aj plynulý vzostupný trend za posledné tri roky," upozornila agentúra EÚ so sídlom vo Varšave.



Podľa predbežných výpočtov približne 41 percent z 380.000 zistených nelegálne vstupujúcich ľudí prišlo do EÚ cez centrálnu trasu Stredozemného mora. Ďalších 26 percent cez západný Balkán, 16 percent cez východnú trasu Stredozemného mora.



"Sýrčania tvorili vlani vyše 100.000 prípadov nelegálneho prekročenia hraníc, čo je najväčší počet spomedzi všetkých štátnych príslušností. Po nich nasledovali Guinejčania a Afganci," spresnil Frontex. Ako dodal, ženy tvorili desatinu prípadov prekročenia