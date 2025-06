Frontex: Počet nelegálnych prekročení hraníc EÚ v 2025 klesol o 20%

Varšava 11. júna (TASR) - Európska pohraničná a pobrežná stráž (Frontex) v stredu uviedla, že počet ilegálnych vstupov na územie Európskej únie počas prvých piatich mesiacov tohto roka klesol o 20 percent. Celkovo zaznamenali 63.700 nelegálnych prekročení hraníc, pričom najviac ilegálnych migrantov pochádzalo z Afganistanu, Bangladéša a Mali. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Najväčší pokles zaznamenali na migračných trasách na západnom Balkáne (56 percent), západnej Afrike (35 percent) a v Stredomorí (30 percent). Ilegálni migranti však častejšie využívali trasy do Talianska cez Stredozemné more a do Británie cez Lamanšský prieliv.



Podľa Frontexu sa počet zaznamenaných nelegálnych prekročení hraníc EÚ v roku 2023 znížil o 38 percent na 239 000. Viacero európskych politikov však napriek tomu presadzuje sprísnenie imigračných pravidiel, pripomína AFP.