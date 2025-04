Frontex: Počet nelegálnych vstupov do Európy sa znížil o tretinu

Varšava 11. apríla (TASR) - Počet nelegálnych prekročení vonkajších hraníc Európskej únie a krajín pridružených do schengenského priestoru sa v prvých troch mesiacoch tohto roka oproti rovnakému obdobiu vlani znížil o takmer 34.000, čo predstavuje viac než 30 percent. Uviedla to pre magazín Politico Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), píše TASR.



Pokles zaznamenala na všetkých hlavných migračných trasách. Najvýraznejší úbytok - o 64 percent - zaregistrovala na trase cez Albánsko, Srbsko, Čiernu Horu a Severné Macedónsko. Naopak, najviac využívanou bola trasa cez Grécko, Cyprus a Bulharsko, hoci aj tam došlo k približne 29-percentnému poklesu.



„Na mnohých miestach vidíme výsledky aktívnejších krokov zameraných na siete organizovaného zločinu a spoluprácu s agentúrou Frontex, najmä na Balkáne,“ objasnil hovorca Frontexu Chris Borowski.



Hoci Frontex nemôže urobiť jednoznačný záver o tom, prečo v prvom štvrťroku došlo k takému výraznému poklesu oproti vlaňajšku, je podľa Borowského jasné, že ide o pokračovanie klesajúceho trendu.



Politico pripomína, že Európska únia v posledných mesiacoch pohrozila sprísnením migračných predpisov - prišla s plánom na zefektívnenie deportácií, prísnejšími trestami pre odmietnutých migrantov, ktorí neopustia jej územie, a vytvorením tzv. návratových centier v krajinách mimo EÚ, v ktorých budú umiestnení ľudia čakajúci na deportáciu.



Tisíce ľudí napriek často nebezpečným podmienkam pokračujú v snahách dostať sa nelegálne do Európy po mori alebo po súši. Medzinárodná organizácia pre migráciu odhaduje, že v prvom štvrťroku tohto roka na mori zahynulo 385 migrantov, pričom za celý minulý rok ich bolo približne 2300.