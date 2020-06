Frontex: Počet utečencov smerujúcich do Európy sa znova výrazne zvýšil

Berlín 14. júna (TASR) - Po výraznom aprílovom poklese súvisiacom s koronavírusovou pandémiou sa počet utečencov prichádzajúcich do Európskej únie znova zreteľne zvýšil. V máji na hlavných migračných trasách v Európe zaznamenali takmer 4300 nezákonných prekročení hraníc, čo je takmer trikrát toľko ako v predošlom mesiaci.



Vyplýva to z údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktoré v nedeľu priniesli médiá nemeckého vydavateľstva Funke Mediengruppe. V apríli pritom tieto čísla klesli na rekordné minimum.



Celkovo Frontex podľa správy registruje od januára do mája 31.600 nelegálnych prekročení hraníc - o šesť percent menej ako v rovnakom období minulého roka, informuje agentúra DPA.



Najaktívnejšou migračnou trasou do Európy bola naďalej trasa vedúca cez východné Stredomorie, teda cez Turecko a Grécko. Tu Frontex eviduje v máji 1250 nelegálnych prekročení hraníc, čo je osemnásobne viac ako v apríli. Od januára do mája išlo o 12.700 prípadov, teda 28-percentný pokles oproti tomuto obdobiu vlaňajška. Väčšina utečencov pochádzala z Afganistanu.



Na trase cez centrálnu časť Stredozemného mora sa v prvých piatich mesiacoch tohto roka pokúsilo z Líbye a Tuniska do Talianska a na Maltu nelegálne pricestovať 5500 ľudí, trikrát viac než v tom istom období roku 2019. Títo migranti pochádzali najmä z Bangladéša, Sudánu a Pobrežia Slonoviny.



Cestu cez západnú časť Stredozemného mora, teda z Maroka do Španielska, si od začiatku roka do mája zvolilo 3700 migrantov, čo je medziročný pokles o viac ako polovicu. Takmer 50 percent týchto utečencov tvorili Alžírčania.



Na tzv. západobalkánskej trase zaregistrovali v máji viac ako 900 nelegálnych prekročení hranice, čo je desaťnásobok aprílového počtu. Od januára do mája išlo o vyše 6900 prípadov a tým medziročné zvýšenie o 50 percent.