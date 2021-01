Frontex pozastavil činnosť pri ochrane hraníc v Maďarsku

Budapešť 27. januára (TASR) – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) pozastavila svoju činnosť pri ochrane vonkajších hraníc EÚ v Maďarsku. Pre server hvg.hu/eurologus to v stredu potvrdil hovorca Frontexu Chris Borowski.



Ak by Frontex pokračoval v uvedenej činnosti na území Maďarska, podľa hovorcu by riskoval, že sa stane súčasťou praktík, ktoré sú v rozpore s právom Európskej únie.



Rozhodnutie Frontexu bolo prijaté v spojitosti s tým, že Maďarsko neplní verdikt Súdneho dvora EÚ zo 17. decembra 2020, ktorý odsudzuje Budapešť pre neplnenie povinností týkajúcich migrantov. Súd okrem iného konštatoval, že Maďarsko protiprávne núti migrantov k návratu do Srbska.



Maďarsko si podľa decembrového rozhodnutia súdu nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva EÚ v oblasti poskytovania medzinárodnej ochrany a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, neoprávnene sa zdržiavajúcich na jeho území.



Európska komisia podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Maďarsko týkajúcu sa nesplnenia povinností. Žaloba súvisela s tým, že maďarské úrady nezákonne väznili žiadateľov o medzinárodnú právnu ochranu v tranzitných oblastiach na maďarsko-srbských hraniciach.



Podľa EK je podstatná časť maďarských vnútroštátnych právnych predpisov, týkajúcich sa práva na azyl a návratovej politiky, v rozpore s legislatívou EÚ.



Maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová decembrový verdikt súdu EÚ označila za bezpredmetný, pretože tranzitné zóny už Maďarsko medzičasom zrušilo, a tak už podľa nej neexistujú okolnosti, pre ktoré bol proces iniciovaný.