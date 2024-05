Frontex preveruje obvinenia nelegálneho vytláčania migrantov

Varšava 23. mája (TASR) - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v súčasnosti preveruje dve obvinenia z nelegálneho vytláčania migrantov v Egejskom mori medzi Tureckom a Gréckom, informovala vo štvrtok agentúra so sídlom vo Varšave. TASR sa odvoláva na agentúru DPA.



Obvinenia sú brané mimoriadne vážne, dodal Frontex vo vyhlásení. Agentúra reagovala na správu, ktorú odvysielali nemecké verejnoprávne televízie NDR a WDR. Odmietla však poskytnúť ďalšie podrobnosti vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie.



V jednom z prípadov informovali televízie o existencii videozáznamu z januára tohto roku. Maskovaní muži sa na lodi, ktorá zrejme patrila gréckej pobrežnej stráži, približovali k nafukovaciemu člnu s 30 ľuďmi a jeho pasažierov zastrašovali tyčami. Loď lotyšskej pobrežnej stráže, ktorá v Egejskom mori pôsobí v rámci agentúry Frontex, bolo vidieť v pozadí. Čln s migrantmi údajne neskôr zadržala v tureckých vodách tamojšia pobrežná stráž.



Druhý prípad sa odohral vo februári tohto roku. Nafukovací čln s 30 ľuďmi na palube v Egejskom mori údajne vydal volanie o pomoc, keď sa v blízkosti nachádzali iné lode. Podľa správ bola medzi nimi aj loď bulharskej pobrežnej stráže, ktorá tiež pôsobí v rámci agentúry Frontex. Podľa očitého svedka vytlačili čln grécki príslušníci do tureckých vôd.



Mimovládne organizácie opakovane obvinili agentúru Frontex, že nechráni práva migrantov. Hlavným cieľom Frontexu je kontrolovať a chrániť vonkajšie hranice Európskej únie. Vymieňa si spravodajské informácie a odborné znalosti so všetkými členskými krajinami EÚ, ako aj so susednými krajinami mimo EÚ, ktoré sú zasiahnuté migráciou a cezhraničnou trestnou činnosťou.