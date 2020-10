Frontex sa podieľa na nelegálnom zatláčaní člnov s utečencami

Berlín 24. októbra (TASR) - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) sa v niektorých prípadoch podieľala na nelegálnom zatláčaní člnov so žiadateľmi o azyl v Egejskom mori späť do tureckých vôd. Podľa agentúry AFP o tom v sobotu informovali niektoré médiá vrátane nemeckého týždenníka Der Spiegel s odvolaním sa na získané dôkazy.



"Po prvý raz sa tak ukázalo, že vedúci predstavitelia Frontexu vedia o nelegálnej praxi gréckej pohraničnej stráže a na zatláčaní (uchádzačov o azyl) sa aj sami podieľajú," uviedol Der Spiegel na svojej webovej stránke.



Podľa týždenníka ide aj o prípady, keď utečencov alebo žiadateľov o azyl nelegálne vrátili do krajiny, kde môžu byť prenasledovaní.



Novinári od apríla odhalili šesť prípadov, keď prinajmenšom príslušníci Frontexu neurobili nič pre to, aby zabránili zahnaniu člnov s utečencami v gréckych vodách späť k Turecku.



Do vyšetrovania boli zapojení aj nemecká televízia ARD, novinársky kolektív Lighthouse Reports, investigatívna webová stránka Bellingcat a japonská televízia TV Asahi.



Novinári tvrdia, že porovnávali "desiatky" videí, taktiež analyzovali satelitné snímky a ich zistenia sa opierajú aj o svedecké výpovede utečencov i pracovníkov Frontexu.



Der Spiegel pripomenul, že Frontex vyslala do oblasti Grécka viac ako 600 svojich príslušníkov s technickým vybavením vrátane pátracích lodí a dronov.



Frontex v reakcii na správy uviedla, že sa nebude vyjadrovať k jednotlivým prípadom, pričom sa odvolala na takzvaný kódex správania, ktorý by mal byť pre jej zamestnancov záväzný.